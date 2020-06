Gibt es auch im vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen Austria Wien und dem SKN St. Pölten ein Remis? Die bisherigen drei Duelle endeten jeweils mit einem Remis. Im heutigen vierten Duell gegen die Wölfe strebt die Wiener Austria den ersten Saisonsieg gegen die Niederösterreicher sowie den fünften Sieg in Folge an.

Austria peilt fünften Sieg en suite an

„Unser Ziel ist Platz eins und demnach auch der fünfte Sieg am Stück“, gibt Austria-Trainer Christian Ilzer die Marschroute vor. Aktuell liegen die Veilchen auf dem ersten Platz der Qualifikationsgruppe und sind bereits fix für das Europa-League-Playoff qualifiziert.

Den Gegner unterschätzt Ilzer auf keinen Fall: „Sie haben mit Burke, Davies oder Schulz viel Wucht und Speed in der Offensive, mit Ljubicic ein Laufwunder in der Mitte und hinten eine sehr gut eingespielte Dreierkette rund um Luan, Klarer und Muhamedbegovic. Dazu hat Robert Ibertsberger bereits unverkennbar seine Handschrift hinterlassen. Wir müssen es besser als machen als beim 1:1 Anfang Juni, da haben wir doch einiges vermissen lassen“, weiß Ilzer um die Stärken des SKN.

Verzichten muss Christian Ilzer im heutigen Heimspiel auf Dominik Fitz, der bereits am Syndesmoseband erfolgreich operiert wurde. Auch Andreas Poulsen (Oberschenkelprobleme) fällt verletzt aus. „Erfolgreiche Spiele sind mit die beste Medizin, um die nötige Frische in den englischen Wochen zu bekommen. Wir werden unseren Plan hinsichtlich Rotation nicht ändern", so Ilzer.

Anders als die Wiener Austria befindet sich der SKN St. Pölten mitten im Abstiegskampf. Aktuell rangieren die St. Pöltner nur zwei Punkte vor dem Tabellenletzten Admira. Völlig chancenlos sieht Robert Ibertsberger seine Truppe gegen die Austria aber nicht: „Die Austria hat in den letzten Spielen eine sehr hohe Effizienz an den Tag gelegt. Dennoch sehe ich für uns durchaus die Möglichkeit, auch gegen den Tabellenführer der Qualifikationsgruppe etwas Zählbares mitzunehmen und damit in der Schlussphase der Meisterschaft in Sachen Klassenerhalt alle Karten selbst in der Hand zu haben.“

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Zwierschitz - Jeggo - Wimmer, Ebner, Grünwald, Sarkaria - Monschein

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Schimpelsberger, Rasner, R. Ljubicic, Hofbauer, Schulz - Schütz, Burke

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

Bisherige Saisonduelle

St. Pölten - Austria 1:1

Austria - St. Pölten 0:0

St. Pölten - Austria 2:2

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 12 und Sky Sport Austria 12 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 17 Uhr.

Austria Wien gegen St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

