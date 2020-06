Mit drei Siegen in Folge sowie dem zurückgekehrten Selbstvertrauen nimmt der LASK heute das spannende Liga-Duell gegen den Wolfsberger AC in Angriff. Die Oberösterreicher liegen aktuell auf Rang zwei mit fünf Punkten Vorsprung auf die viertplatzierten Kärntner. Heißt: Mit einem Heimsieg wäre der WAC raus aus dem Rennen um den dritten Platz.

LASK mit Selbstvertrauen gegen den WAC

Dessen ist sich auch Valerien Ismael bewusst: „Wir wissen, dass wir mit einem Sieg den dritten Platz absichern können. Nach allem, was zu Beginn der Meistergruppe passiert ist, ist das natürlich eine extrem hohe Motivation für uns", betont der gebürtige Franzose. Seine Mannschaft habe zuletzt "viel Selbstvertrauen getankt", da man in die Erfolgsspur zurückgekehrt war. „Dementsprechend motiviert und fokussiert gehen wir auch in das Spiel gegen den WAC rein", stellt der 44-Jährige klar.

Die Linzer Athletiker wissen aber, dass sie auf einen unangenehmen Gegner treffen, der zuletzt einen 2:0-Heimsieg gegen Sturm einfahren konnte: „Der WAC ist eine sehr gut eingespielte Mannschaft, die einen klaren Plan verfolgt, wie sie Fußball spielen will", warnt Ex-WAC-Kicker Dominik Frieser, der aber klarstellt, dass auch der LASK "eine klare Idee" habe, wie man Fußball spielen möchte.

Die Kärntner wiederum fahren mit einer klaren Zielsetzung nach Pasching: „Wir fahren zum LASK, um zu gewinnen und um drei Punkte mitzunehmen", verlautbart Ferdinand Feldhofer, der ein enges und umkäpftes Spiel erwartet und mit etwas Zählbarem spekuliert. Im ersten Duell in der Meistergruppe trennten sich der WAC und der LASK mit einem irren 3:3-Remis. Heute muss der WAC-Trainer auf Romano Schmid verzichten, der sich eine Adduktorenverletzung zugezogen hat.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Balic, Joao Klauss/Raguz, Frieser

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Weissman, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Bisherige Saisonduelle

WAC - LASK 3:3

WAC - LASK 1:3

LASK - WAC 0:1

LASK gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 12 und Sky Sport Austria 12 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

Außerdem wird das Spiel zwischen dem LASK und WAC live in ORF 1 übertragen (ab 16:45 Uhr).

Der Ankick erfolgt um 17 Uhr.

LASK gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger