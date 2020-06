Als großer Favorit geht Tabellenführer Red Bull Salzburg ins heutige Heimspiel gegen den TSV Hartberg, der jedoch mit einer schier unglaublichen Auswärtsbilanz in der Mozartstadt gastiert. In der laufenden Meistergruppe konnten die Oststeirer alle bisherigen drei Auswärtsspiel gewinnen (2:1 gegen LASK, 4:2 gegen WAC sowie 1:0 gegen Rapid).

Salzburg-Coach Marsch lobt Hartberg

Die Bullen sind also gewarnt, was die Auswärtsstärke der Hartberger betrifft: „Kompliment an Hartberg und Markus Schopp, sie haben in der Meisterrunde bisher sehr gut, sehr mutig gespielt. Wir erwarten auch am Sonntag wieder eine starke Mannschaft, die sowohl in Ballbesitz als auch gegen den Ball gefährlich sein wird", sagt Salzburg-Trainer Jesse Marsch, der betont, dass es schon im letzten Duell, "trotz des 6:0, in vielen Momenten nicht einfach" gewesen sei. Deshalb brauche seine Truppe "frische Beine und eine gute Leistung, um am Sonntag erfolgreich zu sein", weiß der US-Amerikaner.

Vor dem heutigen Heimspiel gegen Hartberg rangiert Salzburg mit acht Punkten Vorsprung auf den LASK an der Tabellenspitze. Heißt: Mit einem Heimsieg gegen die Oststeirer können die Bullen den Meistertitel fixieren. Aber aufgepasst: Der LASK wird sich wohl bis zum Saisonende die Möglichkeit offen halten, vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht zu ziehen, um auch die restlichen vier Punkte zurückzubekommen. Damit müsste Salzburg am letzten Spieltag zumindest vier Zähler Vorsprung auf den LASK haben, um fix Meister zu sein.

Hartberg-Coach Markus Schopp weiß um die immense Qualität der Bullen und erklärt, welche Tugenden seine Truppe gegen den Serienmeister auf den Platz bringen muss: „Um in Salzburg zu bestehen bedarf es Mut, Leidenschaft und Energie. Obwohl wir am Ende dieser sehr intensiven Meistergruppe stehen, werden wir alles Mögliche dafür investieren und tun um diese drei Tugenden auf den Platz zu bringen. Es wird ein sehr intensives Spiel und wir werden alles abrufen müssen, weil sonst wird es gegen Salzburg nicht funktionieren.“

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Junuzovic, Mwepu - Okugawa, Szoboszlai - Daka, Hwang

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Dossou, Rep, Dante - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Andreas Heiß

Bisherige Saisonduelle

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg 0:6

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg 2:2

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 7:2

Red Bull Salzburg gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 13 und Sky Sport Austria 13 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz zu sehen.

Red Bull Salzburg gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media