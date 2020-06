Sechs Niederlage aus sieben Spielen in der Meistergruppe waren zu viel des Guten für den SK Sturm Graz. Demnach trafen die Verantwortlichen der Grazer am Donnerstag die Entscheidung, das Dienstverhältnis mit Cheftrainer Nestor El Maestro aufzulösen und Amateurecoach Thomas Hösele als Interimstrainer zu installieren. Der 51-Jährige wird damit im heutigen Heimspiel gegen Rapid Wien erstmals als Cheftrainer von Sturm fungieren.

Sturm kämpft gegen Horror-Heimserie in Meistergruppe an

Am Freitagvormittag leitete Thomas Hösele sein erstes Training mit der Kampfmannschaft. In dieser Einheit hätten die zuletzt krisengebeutelten Grazer "einen tollen Eindruck" gemacht, verlautete der Interimscoach. Nun wird es für das Interimstrainerteam darum geht, die Mannschaft bestmöglich aufzurichten und den Fokus auf die letzten drei Ligapartien zu richten.

Im heutigen Heimspiel gegen Rapid kämpfen die Steirer zudem gegen eine verheerende Heimbilanz in der Meistergruppe an. Zieht man den Finaldurchgang der letzten Saison heran, dann hat Sturm Graz acht von acht Heimspielen in der Meistergruppe verloren. Hösele wird bei seinem ersten Spiel als Sturm-Chefcoach wohl auf Stefan Hierländer zurückgreifen können, der zuletzt wegen einer Knöchelverletzung passen musste. Definitiv nicht mit dabei sein wird Lukas Spendlhofer, der aus dem Kader der Kampfmannschaft gestrichen wurde (Ligaportal berichtete: Knallharte Entscheidung: Sturm stellt Spendlhofer bis Saisonende auf Abstellgleis!).

Rapid muss auf gesperrten Fountas verzichten

Doch auch die Hütteldorfer mussten nach dem historischen 2:7-Debakel gegen Salzburg Wunden lecken: "Natürlich ist eine solch hohe Niederlage wie am Mittwoch alles andere als angenehm, aber wir haben nicht die Zeit, jetzt tagelang darüber zu diskutieren", betont Cheftrainer Didi Kühbauer vor dem heutigen Auswärtsspiel. Man müsse "wieder nach vorne schauen und wollen in der Tabelle oben dranbleiben", hält der Burgenländer fest.

"Entscheidend wird sein, wie wir uns präsentieren, denn auch in Graz werden wir eine gute Leistung benötigen, um zu punkten - nicht nur, weil Sturm einen Trainerwechsel vorgenommen hat", weiß der Rapid-Trainer, der heute auf den gesperrten Top-Torjäger Taxiarchis Fountas verzichten muss. Dafür könnte Kelvin Arase nach seiner Gehirnerschütterung wieder im Kader stehen: "Die Situation ist personell weiterhin angespannt, aber wir nehmen sie an", hält Kühbauer fest.

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Geyrhofer, Trummer - Leitgeb, Ljubic - Despodow, Kiteishvili, Röcher - Balaj

Rapid: Knoflach - Stojkovic, D. Ljubicic, M. Hofmann, Ullmann - Petrovic, Schwab - Schick, Knasmüllner, Kitagawa - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Bisherige Saisonduelle

Rapid Wien - Sturm Graz 4:0

Rapid Wien - Sturm Graz 1:1

Sturm Graz - Rapid Wien 0:1

Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Der Ankick erfolgt um 19:30 Uhr.

Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller