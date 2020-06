Paukenschlag beim SK Sturm Graz: Neben dem Trainer-Rauswurf von Nestor El Maestro sorgt eine weitere Entscheidung des Vereins für Wirbel. Wie Sportchef Andreas Schicker am Freitag auf einer Pressekonferenz bestätigte, wird Lukas Spendlhofer in dieser Saison kein Spiel mehr für Sturm Graz absolvieren.

„Die Leistungen in der Meistergruppe waren dünn"

Der 27-Jährige war bereits vor dem Auswärtsspiel gegen den LASK Mitte Juni aus dem Kader gestrichen worden. Damals gaben die sportlich Verantwortlichen bei Sturm bekannt, dass diese Maßnahme „sportliche Gründe“ habe. Auch am heutigen Freitag nannte Sportchef Andreas Schicker diesen Grund.

Interimscoach Thomas Hösele darf in diesem konkreten Fall keine eigene Entscheidung treffen, da es sich um eine „Vereinsentscheidung“ handle, so der Sportchef der Grazer. „Die Leistungen in der Meistergruppe waren dünn, deshalb ist er in dieser Saison auch nicht mehr dabei“, betont Schicker.

Zuletzt hatte Lukas Spendlhofer am Spieltag des SK Sturm, der auswärts gegen den WAC antreten musste, mit einem „Badetag-Posting" für Aufregung gesorgt. Auf die Nachfrage eines Journalisten, ob dies ein Grund gewesen sei, Spendlhofer auszubooten, wollte Andreas Schicker nicht genauer eingehen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller