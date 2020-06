Der Abstiegskampf ist nicht nur in der österreichischen Bundesliga eröffnet. Auch der „Österreicher-Klub“ FC Barnsley befindet sich in der englischen Championship mittendrin im Fight gegen den Absturz in die untere Liga. Die Rote Laterne konnte das Team von Ex-WAC-Trainer Gerhard Struber zuletzt abgeben, weil man einen sensationellen Auswärtssieg gegen die Queens Park Rangers feierte.

Elliot Simoes hatte Barnsley am vergangenen Samstag früh zum Auswärtssieg geschossen. Der Klub überholte damit Luton und steht auf Rang 23. Auf Platz 21, der den Klassenerhalt bedeutet, fehlen lediglich noch vier Punkte. Am heutigen Samstag geht es gegen Millwall, die auf Rang 11 der Tabelle ruhen.

Ligaportal hat sich im Vorfeld dieser Partie mit Legionär Michael Sollbauer über die Bedeutung des Spieles unterhalten.

„Wir sind weiterhin in den Abstiegsrängen“

Die Freude ist natürlich groß, jedoch klärt Routinier Sollbauer über den Ernst der Lage auf: „Wir sind weiterhin in den Abstiegsrängen. Das war für uns das erste von neun Finalspielen. Das ist natürlich super, dass wir auswärts einen souveränen Sieg eingefahren haben. Genau das war auch unser Plan. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Auch zuvor bei unserem Testspiel gegen einen Premier-League-Verein haben wir eine recht ordentliche Leistung gezeigt. Es war schlichtweg wichtig, diese „Performance“ auch mitzunehmen in die Meisterschaft“, sagt der gebürtige Kärntner.

Das Selbstvertrauen in der Mannschaft ist gestärkt, dies weiß nicht nur Gerhard Struber. In den nächsten Wochen erwartet die Struber-Elf ein dichtes Programm und entscheidende Spiele. „Der Sieg tut der gesamten Mannschaft gut, für die Stimmung ist es ebenso super“, freut sich der 30-jährige Verteidiger.

„Sieg bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher“

Von einer gewissen Erleichterung möchte Sollbauer jedoch nicht sprechen, da der Turnaround noch nicht zu 100% gelungen ist. Er setzt den Sieg mehr einer Belohnung gleich.

„Natürlich bringt uns der Sieg unserem Ziel einen Schritt näher, aber wir wollen die Punkte nicht zu einem über drüber Thema machen“, vermeldet Sollbauer. Die Struber-Elf ist weiterhin gefordert und darf nicht zurückschrauben. „Der Sieg ist für alle eine Zusatzmotivation und gibt uns einen Push“, hält Sollbauer fest.

Millwall als nächste Herkulesaufgabe

Heute geht es gegen Millwall, die zuletzt eine Niederlage kassiert haben. „Es wird wichtig sein, dass wir an unsere Leistung anknüpfen können. Wir schauen hier nur auf uns und nicht auf den Gegner. Natürlich ist es ein schöner Nebeneffekt nur mehr vier Punkte vom Klassenerhalt entfernt zu sein. Und wenn wir siegen, machen wir erneut einen ganz wichtigen Schritt. Wir können die Ergebnisse auf anderen Tabellenplätzen nicht beeinflussen“, erklärt der Abwehrspieler.

Ein großes Thema ist auch die Regeneration. „Das Trainerteam hat in den letzten Wochen schon ausgesteckt, dass wir im Training und den Spielen sehr viel positive Energie reinbringen. Und ich bin mir als älterer Spieler bewusst, worum es geht. Wir haben eine recht junge, teilweise auch unerfahrene Mannschaft. Es ist irgendwo auch meine Verantwortung, die Truppe positiv am Platz zu beeinflussen. Wir müssen einfach die Stimmung und Konzentration hochhalten. Es ist für alle nicht leicht und eine schwere Aufgabe“, so der Routinier.

Fans fehlen – müssen Atmosphäre selbst schaffen

Ein Thema, das wohl jeden Fußballer als auch Fan trifft, ist die aktuelle Problematik, dass keine Fans ins Stadion kommen können. „Die tolle Atmosphäre fehlt, aufgrund der nichtvorhandenen Fans weg, demnach müssen wir dies mit positiver Energie selbst schaffen. Wir müssen die Motivation, die auch von außen kommt nun selbst hochhalten“, erklärt Sollbauer.

Teamkollege Sahin-Radlinger verlässt den Verein

Positiv Denken fällt wohl Teamkollege Samuel Sahin-Radlinger schwer. Der Österreicher verlässt den Verein. Der Goalkeeper ist auf der Suche nach einem neuen Verein, da sein Vertrag nicht verlängert wird. Der gebürtige Rieder verlor seinen Platz an den Engländer Jack Walton. Der 27-Jährige kann auf 18 Partien für den englischen Klub retour blicken. Beim Spiel gegen die Queen Park Rangers saß der Torhüter auf der Bank.

von Ricarda Hoy / Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller