Die UEFA hat den Fahrplan für die im Herbst startende UEFA Nations League bekanntgegeben. Der Auftakt für das österreichische Nationalteam erfolgt am 4. September mit dem Auswärtsspiel in Norwegen, ehe es drei Tage später am 7. September daheim gegen Rumänien geht. Beide Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Austragungsorte stehen noch nicht fest und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.





Das Auswärtsspiel in Nordirland wird auf den 11. Oktober verschoben. Die Partie in Rumänien findet am 14. Oktober statt. Um jeweils einen Tag nach hinten rückten die abschließenden Heimspiele gegen Nordirland und Norwegen, die nun am 15. und 18. November ausgetragen werden.

"Die Verschiebungen wurden nötig, weil vor den Oktober- und November-Begegnungen jeweils ein Freundschaftsspiel angesetzt wird. Damit soll der Ausfall der Länderspiele im März und Juni teilweise ausgeglichen werden", schreibt der ÖFB auf seiner Homepage.

von Ligaportal, Foto: SID