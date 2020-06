Worüber in den letzten Tagen bereits eifrig berichtet wurde, ist seit heute Montag offiziell: Der LASK verstärkt seinen Kader mit dem 22-jährigen Dänen Mads Emil Madsen sowie mit Mamoudou Karamoko. Beide Spieler unterzeichnen beim Bundesligisten einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2024.

Mads Emil Madsen

Der 22-jährige Mads Emil Madsen wechselt vom dänischen Klub Silkeborg IF nach Oberösterreich. Madsen absolvierte in der laufenden Saison 31 Pflichtspiele und bestritt fünf Partien für das dänische U21-Nationalteam. Der 22-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, fungierte in der laufenden Saison sieben Mal als Assistgeber und könnte demnach als potentieller Ersatz für Peter Michorl angedacht sein. Zuletzt war der Mittelfeldmotor der Linzer Athletiker mit einem Transfer zum HSV in Verbindung gebracht worden (Peter Michorl wird Vertrag beim LASK nicht verlängern: Transfer steht wohl bevor!).

Mamoudou Karamoko

Über einen möglichen Transfer von Mamoudou Karamoko nach Linz wurde bereits seit längerer Zeit spekuliert. Der 20-jährige Franzose bestritt in dieser Saison 20 Partien für die zweite Mannschaft des VfL, in denen er 12 Tore erzielte sowie drei Treffer vorbereitete. Im Februar feierte der Angreifer sein Debüt in der deutschen Bundesliga.

Jürgern Werner meint zu den Neuverpflichtungen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mamoudou und Mads zwei junge, talentierte Spieler, die hervorragend zu unserem Spielkonzept passen, langfristig verpflichten konnten. Mit seinen starken Leistungen bei Wolfsburg II hat sich Mamoudou im Alter von nur 20 Jahren in den Bundesliga-Kader gespielt. Genauso freut es mich, dass sich uns mit Mads ein dänischer U21-Nationalspieler, der bereits im Alter von 22 Jahren Kapitän von Silkeborg wurde, anschließt. Wir haben beide Akteure seit Winter intensiv beobachtet, gegen Madsen haben wir zuletzt sogar in der Vorbereitung in Spanien gespielt.“

von Ligaportal, Fotos: LASK