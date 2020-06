Dem SK Sturm Graz ist ein Transfer-Coup gelungen: Wie die Steirer am Montag verkünden, wechselt Jon Gorenc-Stankovic ablösefrei zum SK Sturm, wo er einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet. In der laufenden Saison stand der Innenverteidiger beim Championship-Klub Huddersfield Town unter Vertrag. Die

Premier-League-Erfahrung für Sturm Graz

Die fußballerische Karriere von Gorenc-Stankovic startete beim NK Domzale, ehe der gebürtige Slowene in den Nachwuchs von Borussia Dortmund wechselte. In der Saison 2016/17 wurde sein aktueller Verein Huddersfield Town auf ihn aufmerksam. Mit den „Terriers“ stieg Gorenc-Stankovic gleich in der ersten Saison in die Premier League auf.

Insgesamt bestritt der 24-jährige Innenverteidiger elf Spiele in der Premier League. In der zweithöchsten Liga Englands absolvierte der 1,90-Meter-Hüne 23 Partien.

Stimmen zum Transfer

„Wir beobachten Jon schon sehr lange. Er ist mit 24 Jahren im perfekten Alter und bringt zudem Erfahrung aus einer europäischen Top-Liga mit. Er ist nicht nur einer der uns sofort helfen kann, sondern auch großes Potential mit sich bringt und hungrig ist, sich weiterzuentwickeln", sagt Sportchef Andreas Schicker, der Gorenc-Stankovic schon seit längerer Zeit beobachtet.

Weitere internationale Erfahrung sammelte der Defensivmann in 29 Begegnungen in diversen slowenischen Nachwuchsnationalteams. Außerdem ist er Bestandteil des Kaders des slowenischen Nationalteams. „Sturm Graz ist ein absoluter Traditionsverein, der bereits große Erfolge gefeiert hat. Nach einer herausfordernden Saison für den Klub, möchte ich gemeinsam mit der Mannschaft unsere Fans wieder begeistern und möglichst viele Siege feiern", blickt Gorenc-Stankovic seiner neuen Herausforderung freudig entgegen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller