Hochspannung pur in der Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga. Am heutigen Dienstag kommt es nicht nur zum Duell um Platz sieben zwischen Altach und Austria, sondern auch im beinharten Abstiegskampf wird es heiß hergehen, wenn Mattersburg daheim das Tabellenschlusslicht aus Tirol empfängt. Außerdem kommt es zum brisanten Niederösterreich-Derby zwischen Admira und St. Pölten.

SCR Altach gegen Austria Wien

Knapp eine Woche vor dem Playoff-Halbfinale zwischen Altach und der Austria kommt es am heutigen Dienstag zum direkten Duell der beiden konstantesten Klubs in der Quali-Gruppe. Sollte die Wiener Austria in Vorarlberg einen Sieg einfahren, steht hochoffiziell fest, dass die Veilchen im Playoff-Duell Heimrecht genießen dürfen. Die Altacher wiederum möchten sich mit einem Heimsieg auf den siebenten Platz katapultieren, um die Chance auf das begehrte Heimrecht zu wahren. „Aus logistischer Sicht ist klar, dass ein Heimspiel Vorteile hätte", weiß Altach-Coach Alex Pastoor.

Bei den Wienern liegt der Fokus voll auf Sieg: „Ich sehe das Spiel gegen Altach nicht als Endspiel um Platz eins, aber klar ist, dass wir unser Ziel vorzeitig erreichen und am Dienstag mit einem Sieg alles klar machen wollen“, sagt Austria-Trainer Christian Ilzer. Die 2:5-Pleite gegen St. Pölten hat man recht schnell aufgearbeitet: „Wir sind an den Basics gescheitert, da muss man nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wir müssen ein anderes Auftreten an den Tag legen."

Die Niederlage ist abgehakt, nun möchte die Austria das erklärte Ziel erreichen: „Der Gewinn der Qualigruppe war unser Ziel und wir sind auf einem guten Weg dorthin. Ausrutscher darf uns jetzt aber keiner mehr passieren. Vorarlberg ist zwar ein schönes Bundesland, aber wir wollen am Dienstag das letzte Mal in dieser Saison hinreisen", scherzt der Veilchen-Coach.

So könnten die Teams spielen

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli, Zwischenbrugger, Karic - Oum Gouet - Sam, Tartarotti, Fischer, Gebauer - D. Nussbaumer

Austria: Pentz - Klein, Madl, Borkovic, Zwierschitz - Jeggo - Pichler, Ebner, Grünwald, Sarkaria - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Oliver Drachta

Bisherige Saisonduelle

Austria-Altach 0:2

Altach-Austria 2:2

Austria-Altach 2:0

SCR Altach gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SCR Altach gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 19:30 Uhr die Konferenz der drei Dienstags-Partien zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr.

SCR Altach gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

SV Mattersburg gegen WSG Tirol

Groß war die Enttäuschung beim SV Mattersburg am vergangenen Samstag nach der Heimniederlage gegen die Admira. Die Burgenländer hätten mit einem Erfolg vorzeitig den Klassenerhalt schaffen können. Jetzt heißt es aber wieder zittern im Burgenland. Heute gastiert der Tabellenletzte WSG Tirol im Pappelstadion. Der Vorsprung des SVM auf das Schlusslicht beträgt aber nur drei Punkte.

"Die Enttäuschung war riesig, weil wir ein Spiel verloren haben, dass du nie und nimmer verlieren darfst", trauerte Franz Ponweiser der verpassten Chance nach. Jetzt liegt der Fokus aber klar auf einem Heimsieg gegen den Aufsteiger, um den Klassenerhalt zu fixieren: "Wir erwarten uns jetzt für Dienstag eine klare Reaktion und wollen einen Dreier zuhause machen", sagt der Mattersburg-Coach.

Die Tiroler zeigen sich weiterhin kämpferisch und glauben fest an den Klassenerhalt: "Wir wissen, was zu tun ist. Mit einem Sieg läge der Druck wieder woanders. Wir sind Herr der eigenen Lage", spielt Thomas Silberberger auf den Umstand an, dass die WSG mit einem Sieg gegen Mattersburg alles in der eigenen Hand hätte, um die Klasse zu halten. Der Trainer des Aufsteigers erwartet ein sehr kampfbetontes Spiel: "Die Mannschaft, die mehr will, wird gewinnen", glaubt der 47-Jährige.

So könnten die Teams spielen

Mattersburg: Kuster - Mahrer, Jano, Rath - Salomon, Ertlthaler, Erhardt, Miesenböck - Höller, Pusic, Kuen

WSG Tirol: Oswald - Neurauter, Cabrera, Soares - Kovacec, Svoboda, Petsos, Nitzlnader - Yeboah, Maierhofer, Dedic

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Bisherige Saisonduelle

WSG Tirol-Mattersburg 1:1

WSG Tirol-Mattersburg 1:3

Mattersburg-WSG Tirol 0:2

SV Mattersburg gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SV Mattersburg gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 19:30 Uhr die Konferenz der drei Dienstags-Partien zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr.

SV Mattersburg gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

Flyeralarm Admira gegen SKN St. Pölten

Der 2:1-Auswärtssieg gegen Mattersburg war der vielleicht wichtigste Sieg der Admira in dieser Saison. Damit gaben die Niederösterreicher die Rote Laterne an die WSG Tirol ab. Der Vorsprung auf das Schlusslicht beträgt zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte. Der nächste Abstiegsfight steigt aber schon am heutigen Dienstag, wenn der SKN St. Pölten in der Südstadt gastiert.

Admira-Trainer Zvonimir Soldo weiß um die Stärken des Liga-Rivalen: „St. Pölten hat in der letzten Runde bei der Austria fünf Tore geschossen. Dort fünf Mal zu treffen, ist nicht einfach und zeigt, dass diese Mannschaft gut drauf ist. Doch wir haben auch ein wichtiges Spiel gewonnen und dabei einen Rückstand aufgeholt. Wir können mit einem Sieg gegen den SKN eventuell alles klar machen, aber es warten 90 ganz schwierige Minuten. Es bleibt spannend", so der gebürtige Kroate.

Der SKN St. Pölten schoss sich am vergangenen Samstag mit einem famosen 5:2-Sieg bei der Austria eindrucksvoll von den letzten Rängen weg und liegt nun vier Punkte vor der WSG Tirol. Demnach könnten die Wölfe den Klassenerhalt bereits perfekt machen: „Jedem einzelnen Spieler ist die Wichtigkeit dieses Spiels bewusst. Und dementsprechend wollen wir morgen auch in diese Partie gehen und unser Ziel „Klassenerhalt“ somit erreichen", betont Cheftrainer Robert Ibertsberger.

So könnten die Teams spielen

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu - Pavelic, Kerschbaum, Toth, Hjulmand, Lukacevic - Pusch, Paintsil

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Drescher - Ingolitsch, Ambichl, R. Ljubicic, Schulz - Schütz, Burke, Davies

Schiedsrichter der Begegnung

Robert Schörgenhofer

Bisherige Saisonduelle

St. Pölten-Admira 0:3

St. Pölten-Admira 2:2

Admira-St. Pölten 1:1

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen SKN St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Austria 4 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 19:30 Uhr die Konferenz der drei Dienstags-Partien zu sehen.

Der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr.

Admira gegen SKN St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak