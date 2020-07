Wer möchte in dieser Saison eigentlich Vizemeister werden. Normalerweise ist der zweite Platz in der Tipico Bundesliga heiß begehrt und ein großer Anreiz. In Zeiten der Corona-Krise ist der dritte Platz jedoch begehrter, berechtigt dieser jedoch fix zur Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Der Vizemeister muss in der CL-Quali zumindest einen Gegner ausschalten, um Planungssicherheit für Europa zu haben.

Gedanken an Platz drei? "Das entspricht nicht der Mentalität von Rapid"

In dieser Hinsicht brisant ist das heutige Schlagerspiel zwischen Rapid Wien und dem LASK. Vor dem heutigen Schlager liegt Rapid zwei Punkte vor dem LASK auf Platz zwei. Damit haben die Hütteldorfer aktuell die besseren Karten auf den "ungeliebten" 2. Platz. "Ehrlich gesagt ist Platz drei besser", ließ Rapid-Sportchef Zoran Barisic aufhorchen. Dennoch betont der gebürtige Wiener, dass man Vizemeister werden wolle. "Wir möchten vor dem LASK stehen. Wir sind Rapid und wollen jedes Spiel gewinnen."

So geht auch Rapid-Trainer Didi Kühbauer die Partie gegen den LASK an: "Ich wüsste nicht, wie ich einem Spieler erklären sollte, dass wir auf Platz drei spielen. Das entspricht nicht der Mentalität von Rapid", stellte der Burgenländer klar. Der Rapid-Trainer erwartet im heutigen Schlager "keinen Zauberfußball", weil der LASK versuchen werde, "den Rhythmus zu brechen", schildert Kühbauer.

Ismael: "Es wird darum gehen, alles reinzuwerfen"

Der LASK wird nach der jüngsten Heimniederlage gegen den WAC auf Wiedergutmachung aus sein: „Wir haben uns vorgenommen, von der ersten Minute an mehr Präsenz zu zeigen als wir es zuletzt gegen den WAC getan haben. Hier haben wir viele Punkte gefunden, bei denen wir ansetzen wollen. Es wird darum gehen, es mehr zu wollen als der Gegner. Dieser unbedingte Wille hat uns diese Saison schon oft ausgezeichnet. Es wird darum gehen, alles reinzuwerfen", sagt Valerien Ismael vor dem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison.

Das bis dato letzte Duell zwischen dem LASK und Rapid konnten die Wiener knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Im ersten Duell im Allianz-Stadion feierten die Athletiker dank eines Doppelpacks von Marko Raguz einen 2:1-Sieg.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Knoflach - Stojkovic, D. Ljubicic, Greiml - Schick, Grahovac, Schwab, Ullmann - Knasmüllner - Kara/Fountas, Arase

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Tetteh, Joao Klauss, Frieser

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Bisherige Saisonduelle

LASK - Rapid 0:1

LASK - Rapid 0:4

Rapid - LASK 1:2

Rapid Wien gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 19:30 Uhr die Konferenz der drei Mittwochs-Partien zu sehen.

Außerdem ist das Schlagerspiel der 31. Runde live in ORF 1 zu sehen. Der Countdown startet um 20:15 Uhr.

Rapid Wien gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak