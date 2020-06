Gute Nachrichten für alle Amateurfußballer in Oberösterreich. Der Oberösterreichische Fußballverband hat am Dienstag den Startzeitpunkt der Saison 2020/21 verlautbart. So startet die neue Saison am 2. August 2020 mit der 1. Runde des Transdanubia Landescups. Eine Woche später am 9. August 2020 findet die 2. Runde des Cups statt.

Meisterschaftsstart: 1. Runde von 14. bis 16. August

Außerdem hat der OÖ-Fußballverband den Starttermin für die Meisterschaften der einzelnen Klassen festgelegt. Von 14. bis 16. August 2020 wird die 1. Runde der OÖFV-Meisterschaften stattfinden.

Gestern hatte auch der Kärntner Fußballverband den Starttermin der Saison 2020/21 verkündet: Die 1. Runde des KFV-Cups findet am 25./26. Juli 2020 statt. Die Meisterschaften starten am 1./2. August 2020.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media