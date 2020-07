Markus Schopp hat mit dem TSV Hartberg in dieser Saison Unglaubliches geleistet. Der 46-Jährige führte das Sensations-Team aus der Oststeiermark nicht nur erstmals in die Meistergruppe, sondern auch in das ligainterne Europa-League-Playoff, wo es am 11. Juli sowie am 15. Juli gegen Austria oder Altach geht.

Zieht es Markus Schopp in die Serie A?

Vor dem heutigen Nachtragsspiel gegen den WAC (die Partie konnte gestern aufgrund eines heftigen Gewitters nicht durchgeführt werden) macht ein wildes Gerücht um den Erfolgscoach des TSV Hartberg die Runde. Demnach berichtet die Kleine Zeitung, dass Markus Schopp ein Kandidat beim italienischen Traditionsklub AC Milan sei.

Ralf Rangnick, der ab der kommenden Saison beim AC Milan eine Funktion einnehmen soll - vermutlich als Manager/Sportdirektor, soll den gebürtigen Grazer als Teil eines neuen Trainerteams beim AC Milan auserkoren haben. Möglicherweise handelt es sich dabei sogar um die Funktion des Co-Trainers, berichtet die Kleine Zeitung.

Ein Job in der Serie A wäre für Markus Schopp jedenfalls nichts ganz Neues, kickte er doch von 2001 bis 2005 für Brescia und absolvierte dabei 80 Spiele in der höchsten italienischen Spielklasse.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media