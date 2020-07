Didi Kühbauer war mächtig stolz auf seine Mannschaft nach dem gestrigen 3:1-Heimsieg gegen den LASK. Damit steht bereits vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende fest, dass Rapid die Saison 2019/20 auf dem zweiten Platz beendet und im August in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation einsteigt. Für die Hütteldorfer ist es die erste Vizemeisterschaft seit der Spielzeit 2015/16.

"Jetzt können die Kritiker auch mal Lob an uns ausschütten"

„Eine unglaubliche Leistung der Mannschaft. Mit diesen Problemen, die wir über die ganze Saison hatten, dann auf Platz 2 zu landen und eigentlich der heimliche Meister zu sein, weil Salzburg einfach eine andere Liga ist", ließ Rapid-Coach Didi Kühbauer im Interview mit Sky aufhorchen. „Wenn ich sage, dass ich auf diese Leistung stolz bin, dann ist es zu wenig. Diese Saison war unglaublich", jubelte der gebürtige Burgenländer.

Rapid-Kapitän Stefan Schwab gab nach dem dritten Sieg gegen den LASK in Folge ein durchaus emotionales Interview: „Nach dieser Saison haben uns das viele nicht zugetraut, und jetzt ist Rapid verdient Vizemeister. Wir haben viele Probleme in der Saison gehabt, und jetzt können die Kritiker auch mal Lob an uns ausschütten und nicht nur draufhauen", betonte der gebürtige Salzburger.

Bleibt Stefan Schwab bei Rapid?

Weiterhin ungeklärt ist, ob Stefan Schwab den Hütteldorfern erhalten bleibt oder nicht. Bezüglich einer Vertragsverlängerung ließ der 29-Jährige erneut nichts durchblicken: „Der Verein hat schwer zu kämpfen - das müssen die Leute mal sehen. Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen und die Situation analysieren. Dann werden wir schauen, was möglich ist und wie wir weitermachen", so Schwab, der zuletzt betont hatte, dass das Erreichen eines internationalen Startplatzes eine der Hauptbedingungen für die Verlängerung der weiteren Zusammenarbeit sei.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie