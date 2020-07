Heute steigt es also - das von Thomas Silberberger prophezeite "Battle of the Bundesliga" zwischen der WSG Swarovski Tirol und dem FC Flyeralarm Admira. Fakt ist: Einer der beiden Klubs wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Tipico Bundesliga spielen und in die 2. Liga absteigen. Während die WSG Tirol einen Heimsieg braucht, reicht der Admira ein Remis, um die Klasse zu halten. Für Hochspannung ist also gesorgt.

Silberberger: "Wir bleiben in der Bundesliga" WSG-Coach Thomas Silberberger, der bereits vor mehreren Wochen eine Vorahnung hatte, dass es im letzten Duell gegen die Admira um alles gehen wird, blickt dem Spiel sehr zuversichtlich entgegen: "Wir bleiben in der Bundesliga, ein Traditionsverein muss absteigen", wird der gebürtige Tiroler auf der Homepage des Aufsteigers zitiert. "Die Admira weiß ganz genau: Wenn sie auf Unentschieden spielt - das geht schief", ist Silberberger überzeugt. Seine Mannschaft müsse "alles raushauen, was sie hat", verlautete Silberberger, der hofft, dass seine Mannschaft endlich wieder ein Spiel zu elft beendet: "Wir dürfen keine gelb-rote oder rote Karte ausfassen, sondern müssen endlich wieder ein Match zu elft zu Ende bringen." Die WSG Tirol überließ vor dem heutigen Endspiel nichts dem Zufall und rückte nach dem Abschlusstraining am Freitag im Tivoli-Stadion erstmals vor einem Heimspiel ins Hotel ein. Soldo: "Wenn man einen Punkt anpeilt, muss man auf Sieg spielen" Doch nicht nur bei den Tirolern, sondern auch bei der Admira herrscht vor dem "Abstiegsbattle" Zuversicht: „Ich bin davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Wir haben zwei Punkte Vorsprung. Die Mannschaft spielt auswärts besser, uns reicht ein Remis. Wenn man einen Punkt anpeilt, muss man aber auf Sieg spielen", weiß Trainer Zvonimir Soldo, der in der Abwehr auf den gesperrten Sebastian Bauer verzichten muss. Routinier Christoph Schösswendter weiß, worauf es im Abstiegsbattle ankommen wird: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Der eine oder andere hat bei uns schon so eine Situation erlebt. Wir werden die negativen Gedanken ausblenden und ohne Angst in die Partie gehen. Es wird ein Geduldspiel und daher müssen wir im Kopf stark sein.“ Jetzt wetten auf bwin.com bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an. WSG Tirol 2.35 | Unentschieden 3.60 | Admira 2.75 Wie schließe ich eine Wette ab? Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

WSG Tirol: Oswald - Neurauter, Soares, Gugganig, Nitzlnader - Santin, Petsos, Svoboda - Yeboah, Maierhofer, Dedic

Admira: Leitner - Pavelic, Schösswendter, Aiwu, Scherzer - Lackner - Kerschbaum, Pusch, Hjulmand - Bakis, Paintsil

Schiedsrichter der Begegnung

Harald Lechner

Bisherige Saisonduelle

Admira-WSG Tirol 0:3

WSG Tirol-Admira 1:1

Admira-WSG Tirol 3:1

WSG Tirol gegen Admira im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WSG Tirol gegen Admira live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Austria 4 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Außerdem ist der Abstiegskracher ab 16:35 Uhr live in ORF 1 zu sehen. Kommentator ist Oliver Polzer, für die Analysen sorgen Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Helge Payer.

WSG Tirol gegen Admira im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak