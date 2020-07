Groß war die Enttäuschung und Ernüchterung beim WAC nach dem 3:3-Remis in Hartberg. Damit haben die Kärntner nämlich eine große Chance und tolle Ausgangsposition für das Finale um Platz drei liegen gelassen. So stehen die Wölfe am letzten Spieltag gegen Rapid unter Siegzwang und sind gleichzeitig auf Schützenhilfe von Red Bull Salzburg gegen den LASK angewiesen.

WAC unter Siegzwang und auf Schützenhilfe angewiesen

„Jetzt müssen wir hoffen, dass Salzburg auch in der letzten Partie im Meister-Playoff ungeschlagen bleibt", weiß WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer um die Ausgangslage Bescheid. Die Chance auf Platz drei lebt jedoch, liegen die Kärntner doch nur einen Punkt hinter dem LASK auf Rang vier. „Wir wissen, was wir am Sonntag zu tun haben", so Feldhofer, der sich mit einer etwaigen Rotation beim Gegner gar nicht allzu sehr beschäftigen möchte.

Im Gegensatz zum WAC kann Rapid befreit aufspielen: „Es ist nach dem Mittwoch eine absolute Erleichterung spürbar gewesen, weil der Stress in den letzten Wochen für alle Beteiligten hoch war. Wenn man jetzt weiß, man ist auf Platz Zwei, ist das für alle sehr schön. Die Mannschaft hat Großartiges geleistet, Platz zwei ist ein Riesenerfolg für uns alle. Das ist eine großartige Geschichte", betont Didi Kühbauer, der wieder ein enges Spiel erwartet: „Es waren in Wolfsberg immer enge Spiele und wird wohl auch diesmal nicht viel anders werden. Nach der Saison wird auf jeden Fall Ballast abfallen und wir werden versuchen, den Kopf wieder etwas frei zu bekommen."

Auch Rapid-Kapitän Stefan Schwab, dessen Zukunft weiterhin unklar ist, blickt der Partie gelöst entgegen: „Es ist sicher kein Nachteil, dass wir mit einem befreiten Gefühl nach Wolfsberg fahren können. Wir werden das Spiel sicher ernst nehmen, denn als Rapidler willst du sowieso jede Partie gewinnen. Wir haben eine gute Mannschaft, bei der sich am Sonntag wohl der ein-, oder andere Spieler zeigen kann, der sonst nicht so viele Einsätze hat, werden aber mit Einsatz und Eifer an die Sache herangehen. Ich kann mich gut erinnern, dass wir vor ein paar Jahren schon einmal ein Abschlussspiel in Wolfsberg hatten, wo für uns davor auch schon alles klar war. Wir haben dann ohne Druck aufgespielt und 5:0 gewonnen.“

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Weissman, A. Schmidt

Rapid: Gartler - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann, Auer - Velimirovic, Schwab - Demir, Knasmüllner, Fountas - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

Bisherige Saisonduelle

Rapid-WAC 2:1

WAC-Rapid 2:2

Rapid-WAC 1:1

Wo kann ich WAC gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Sonntags-Partien zu sehen.

Außerdem wird die Partie zwischen dem WAC und Rapid auch live in ORF 1 übertragen. Kommentator ist Oliver Polzer.

WAC gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

