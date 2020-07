Vor dem Start in die Meistergruppe hatten wohl viele mit einem "Grande Finale" um die Meisterschaft am letzten Spieltag gerechnet. Daraus wurde allerdings nichts, da sich der FC Red Bull Salzburg bereits vor einer Woche vorzeitig zum Meister gekrönt hat. Der LASK hingegen kam nach dem Re-Start ergebnistechnisch überhaupt nicht in Fahrt und muss nun sogar um den dritten Platz zittern.

LASK hat dritten Platz in der eigenen Hand

Dennoch haben die Linzer Athletiker den dritten Platz in der eigenen Hand: Sollten sie das Spitzenspiel gegen die Bullen gewinnen, wäre der LASK fix in der Gruppenphase der Europa League: „Wir können aus eigener Kraft Platz drei erreichen. Unser Ziel ist es, gegen den Meister alles klarzumachen. Dementsprechend gehen wir hochmotiviert an diese Aufgabe heran, um einen positiven Abschluss zu erreichen. Dazu werden wir von der ersten Minute an alles reinwerfen", betont Trainer Valerien Ismael vor dem letzten Spiel in dieser Saison.

In der laufenden Saison hat der LASK bereits vier Mal gegen Red Bull Salzburg gespielt und in allen vier Partien stark dagegen gehalten. Einmal gelang den Linzern sogar ein Sieg (3:2 in Salzburg): „Wir werden versuchen, sie früh unter Druck zu setzen, sie werden danach trachten, hinter unsere Abwehr zu kommen, um die Schnelligkeit ihrer Stürmer auszuspielen. Wir werden voll auf Sieg spielen, zumal uns nur ein solcher weiterhilft, um aus eigener Kraft Platz drei zu schaffen", gibt der Kapitän des LASK zu Protokoll.

Salzburg möchte dem LASK nichts schenken

Die Salzburger hingegen werden nicht nach Pasching reisen, um den LASK den dritten Platz zu schenken - ganz im Gegenteil. „Die Rivalität mit dem LASK über die gesamte Meisterschaft war sehr groß, das wissen alle. Deshalb ist das Spiel sehr wichtig für uns, und wir wollen unbedingt gewinnen", gibt Jesse Marsch zu Bedenken. „Dafür braucht es keine besondere Motivation. Ein Erfolg hat in erster Linie mit uns selbst zu tun, darauf müssen wir fokussiert sein. Wir möchten diese erfolgreiche Saison auf eine richtig gute Art und Weise beenden", so der US-Amerikaner.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Joao Klauss, Tetteh

Salzburg: Coronel - Farkas, Onguene, Wöber, Ulmer - Okugawa, Ashimeru, Junuzovic, Okafor - Adeyemi, Daka

Schiedsrichter der Begegnung

Robert Schörgenhofer

Bisherige Saisonduelle

Salzburg-LASK 3:1

Salzburg-LASK 1:0 (Cup-Halbfinale)

Salzburg-LASK 2:3

LASK-Salzburg 2:2

