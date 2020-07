Der Finaldurchgang in der Bundesliga-Saison 2019/20 ist am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen. Die meisten Entscheidungen sind gefallen, das ligainterne Europa-League-Playoff um das letzte Europacupticket ist noch ausständig. Seit gestern stehen jedoch bereits die Besten der Saison 2019/20 in den Kategorien Spieler, Tormann, Trainer und Schiedsrichter gewählt. Die Jury bestand aus Präsidenten, Managern und Trainern der Tipico Bundesliga

Dominik Szoboszlai zum Spieler der Saison gewählt

Den besten Spieler der Saison stellt der FC Red Bull Salzburg mit Dominik Szoboszlai. Mit jungen 19 Jahren avancierte der Ungar in seiner dritten Saison beim Klub zu einem wichtigen Leistungsträger innerhalb der Meistermannschaft und hat als Mittelfeldspieler 9 Tore und 10 Vorlagen auf seinem Scorer-Konto vorzuweisen. Der zweite Platz geht an den Torschützenkönig Shon Weissman, der für den WAC 30-mal getroffen hat.

Die besten Spieler der Saison

Dominik Szoboszlai (FC Red Bull Salzburg) Shon Weissman (RZ Pellets WAC) Patson Daka (FC Red Bull Salzburg) Erling Haaland (FC Red Bull Salzburg) Michael Liendl (RZ Pellets WAC)

Alexander Schlager ist Tormann der Saison

Bei den Tormännern setzte sich mit Alexander Schlager der Schlussmann des Vizemeisters durch, der in der Bundesliga-Saison keine einzige Spielminute im Trikot des LASK verpasste. In 32 Spielen musste Schlager nur 37 Mal ins Tor greifen, insgesamt 12 Spiele absolvierte er ohne Gegentreffer.

Die besten Tormänner der Saison

Alexander Schlager (LASK) Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg) Alexander Kofler (RZ Pellets WAC) Jörg Siebenhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) Rene Swete (TSV Prolactal Hartberg)

Der Titel "Trainer der Saison" geht an Jesse Marsch

Der Sieg in der Trainer-Kategorie geht an den Meistermacher Jesse Marsch. Der US-Amerikaner übernahm zu Saisonbeginn eine junge Mannschaft und egalisierte mit dieser gleich den ewigen Torrekord der Salzburger: trotz reformbedingter 4 Spiele weniger erzielte sein Team heuer 110 Tore, ebenso viele waren es 2013/14 bei 36 Spielen gewesen. Der Torschnitt dieser Statistik geht mit 3,44 (gegen 3,06 von Roger Schmidt) ganz klar an den 46-jährigen Marsch und seine Mannschaft.

Die besten Trainer der Saison

Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) Markus Schopp (TSV Prolactal Hartberg) Dietmar Kühbauer (SK Rapid Wien) Ex aeuqo: Valerien Ismael (LASK), Alexander Pastoor (CASHPOINT SCR Altach)

Serienchamp: Schiedsrichter des Jahres ist Harald Lechner

Harald Lechner triumphiert auch im siebenten Jahr ihres Bestehens in der Schiedsrichterwertung. Er wurde heuer 15-mal in der Tipico Bundesliga eingesetzt und wird dabei mit so wichtigen Spielen wie dem Abstiegsduell zwischen der WSG Swarovski Wattens und FC Flyeralarm Admira betraut.

Die besten Schiedsrichter der Saison

Harald Lechner Walter Altmann Rene Eisner Alexander Harkam Christian-Petru Ciochirca

Die Preisträger der letzten Jahre

2018/19: Munas Dabbur (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg) / Marco Rose (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2017/18: Peter Zulj (SK Puntigamer Sturm Graz) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2016/17: Konrad Laimer (FC Red Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2015/16: Naby Keita (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2014/15: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (SV Scholz Grödig) / Harald Lechner

2013/14: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Peter Gulacsi (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2012/13: Philipp Hosiner (FK Austria Wien) / Heinz Lindner (FK Austria Wien)

2011/12: Jakob Jantscher (FC Red Bull Salzburg) / Jörg Siebenhandl (SC Wiener Neustadt)

2010/11: Zlatko Junuzovic (FK Austria Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2009/10: Somen Tchoyi (FC Red Bull Salzburg) / Eddie Gustafsson (FC Red Bull Salzburg)

2008/09: Marc Janko (FC Red Bull Salzburg) / Thomas Gebauer (SV Josko Ried)

2007/08: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2006/07: Alexander Zickler (FC Red Bull Salzburg) / Hans-Peter Berger (SV Josko Ried)

2005/06: Jocelyn Blanchard (FK Austria Magna) / Joey Didulica (FK Austria Magna)

2004/05: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Helge Payer (SK Rapid Wien)

2003/04: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Andreas Schranz (Liebherr GAK)

2002/03: Vladimir Janocko (FK Austria Magna) / Thomas Mandl (FK Austria Magna)

2001/02: Michael Baur (FC Tirol Innsbruck) / Roland Goriupp (FC Kärnten)

2000/01: Radoslaw Gilewicz (FC Tirol Innsbruck) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1999/00: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1998/99: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

1997/98: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

Foto: GEPA/Red Bull Media