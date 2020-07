Am vergangenen Samstag konnte die Admira mit einem torlosen Remis gegen die WSG Tirol erfolgreich den Abstieg in die 2. Liga verhindern. Aktuell steht bei den Niederösterreichern die Kaderplanung für die kommende Saison auf dem Programm. Zahlreiche Spieler sollen die Admira im Sommer verlassen und ab der kommenden Saison nicht mehr in der Südstadt auflaufen.

7 Kicker werden die Admira wohl verlassen

Wie der Kurier berichtet, sollen Fabio Strauss, Kolja Pusch, Bjarne Thoelke, Mario Pavelic, Jung-min Kim und Seth Paintsil den Klub fix verlassen.

Zusätzlich dürfte auch Top-Stürmer Sinan Bakis der Admira abhanden kommen. Der 26-jährige Stürmer könnte laut Kronen Zeitung zu Heracles Almelo wechseln. Ein bereits unterbreitetes Angebot des niederländischen Erstligisten soll aber nicht den Vorstellungen des Bundesligisten entsprochen haben.

