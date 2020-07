Mit großem Selbstvertrauen und einer breiten Brust geht der FK Austria Wien ins Europa-League-Playoff-Halbfinale gegen den SCR Altach. Die Veilchen haben aufgrund des ersten Tabellenplatzes in der Qualifikationsgruppe Heimrecht und gehen wohl als leichter Favorit ins Spiel, wenngleich die Altacher im Laufe dieses Finaldurchgangs ebenfalls aufzeigen konnten.

Austria will Saison "ergebnistechnisch retten"

"Den Platz in diesen Playoffs haben wir uns redlich verdient, wir nehmen das nötige Selbstvertrauen mit, die mentale Komponente wird in diesem K.o.-Spiel wichtig sein“, weiß Austria-Trainer Christian Ilzer vor dem bereits fünften Saisonduell gegen Altach. An das erste Duell gegen die Vorarlberger in der Qualigruppe kann sich der gebürtige Steirer erinnern. Damals hatte Daniel Nussbaumer die Gäste nach 21 Sekunden in Führung gebracht: „Sie spielen in der Anfangsphase immer schnell, geradlinig und mit viel Wucht nach vorne", betont Ilzer.

„Wir haben eine zähe Saison gehabt und sind lange Zeit hinter unseren Erwartungen geblieben – hinten raus haben wir uns stabilisiert. Jetzt bekommen wir noch einmal die Chance, ergebnistechnisch etwas zu retten“, schildert der Austria-Trainer.

Auch beim SCR Altach fiebert man dem Halbfinal-Duell gegen die Veilchen entgegen: „Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren versucht zu verankern, dass die Vergangenheit nichts zählt. Wir haben ein Ziel vor Augen und eine gute Chance, dieses zu erreichen. Daran werden wir alles setzen. In den letzten Tagen war richtig die Energie innerhalb der Mannschaft zu spüren. Jeder brennt auf dieses Spiel gegen die Austria", verrät Altach-Coach Alex Pastoor.

Der Sieger dieses K.O.-Duells spielt am Samstag, 11. Juli, und darauffolgenden Mittwoch, 15. Juli, im Playoff-Finale in Hin- und Rückspiel gegen den TSV Hartberg.

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Zwierschitz - Ebner, Grünwald - Pichler, Demaku, Sarkaria - Monschein

Altach: Kobras - Anderson, Dabanli, Schmiedl, Karic - Oum Gouet, Zwischenbrugger - Sam, Tartarotti, Schreiner - D. Nussbaumer

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Bisherigen Saisonduelle

Altach-Austria 1:2

Austria-Altach 0:2

Altach-Austria 2:2

Austria-Altach 2:0

Austria gegen Altach im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria gegen Altach live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Austria gegen Altach im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak