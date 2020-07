Erster positiver Corona-Fall in der Tipico Bundesliga: Wie der TSV Hartberg am Dienstagabend bekannt gibt, wurde ein Spieler aus dem 30-Mann-Kader positiv auf COVID-19 getestet. Der Klub habe entsprechend dem Präventionskonzept reagiert und umgehend die zuständige Gesundheitsbehörde und die Bundesliga informiert, heißt es in einer Aussendung der Oststeirer. Der Name des Spielers wird aus Datenschutzgründen nicht bekanntgegeben.

"Weiters kann bestätigt werden, dass sich der Spieler nicht im Vereinsumfeld angesteckt hat. Der Spieler hat am gestrigen Montag einen PCR-Test absolviert und heute das positive Testergebnis erhalten. Der Spieler zeigt keine Symptome und fühlt sich gesund. Zuletzt stand er am Sonntag in Kontakt mit der Mannschaft, war aber nicht im 18-Mann Kader beim Spiel gegen den SK Sturm Graz", heißt es in der Mitteilung des TSV Hartberg weiter.

Bei der letzten Testrunde seien die Ergebnisser aller Personen der roten Gruppe negativ ausgefallen. Zudem weist aktuell keine Person Symptome auf. "Diese gesamte rote Gruppe wurde sofort - mit Bekanntwerden des positiven Falls - in Quarantäne geschickt. Als erhöhte Vorsichtsmaßnahme werden natürlich heute bereits alle Personen der roten Gruppe einer PCR-Testung unterzogen, die Ergebnisse sind für morgen Mittwoch im Laufe des Tages zu erwarten", versichert der TSV Hartberg, der am 11. Juli das Hinspiel im Europa-League-Playoff-Finale absolvieren wird.

Am Freitag soll eine zusätzliche PCR-Testung durchgeführt werden. Alle Spieler, die erneut negativ getestet werden, bleiben weiterhin spielberechtigt, da die Quarantäne für Trainingseinheiten und Spiele verlassen werden darf.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media