„Wir hatten ein Gespräch mit Peter Michorl vor der Corona-Krise. Er ist zu uns gekommen und hat gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will", hatte LASK-Coach Valerien Ismael zuletzt verraten. Dass der 25-Jährige seinen Vertrag in Linz bis zum nächsten Sommer erfüllt, ist wohl eher unwahrscheinlich, wenn man den jüngsten Interviews von Peter Michorl gelauscht hat. Zudem wird der LASK nicht planen, den Spielmacher ablösefrei ziehen zu lassen.

Zieht es Peter Michorl an die Weser?

An mangelndem Interesse wird ein Sommer-Transfer des gebürtigen Wieners nicht scheitern. Zuletzt war Michorl mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht worden. Der hat jedoch zum zweiten Mal den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga verpasst und muss damit erneut in der 2. Liga antreten. Aufgrund dessen ist ein Wechsel des 25-Jährigen zu den Hanseaten unwahrscheinlicher geworden.

Laut den Oberösterreichischen Nachrichten soll sich nun aber ein anderer norddeutscher Klub um den LASK-Spielmacher bemühen: Werder Bremen. Die Bremer haben zuletzt in der Relegation gegen Heidenheim den historischen Absturz in die 2. Liga verhindern können. Der deutsche Bundesligist sei nach dem geschafften Klassenerhalt stark an Peter Michorl interessiert, heißt es. Mit Romano Schmid (kehrt von WAC-Leihe zurück), Martin Harnik (kehrt von HSV-Leihe zurück) und Marco Friedl stehen bei Werder Bremen bereits drei Österreicher unter Vertrag.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media