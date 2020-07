Der FC Red Bull Salzburg bestätigt den Abgang von Hee-Chan Hwang. Der 24-jährige Südkoreaner wechselt in die deutsche Bundesliga zu RB Leipzig, wo er einen Vertrag bis Sommer 2025 unterzeichnet. Der pfeilschnelle Stürmer absolvierte 126 Partien für den Serienmeister. Dabei gelangen ihm 45 Tore und 29 Assists sowie vier Meistertitel und drei Cup-Siege.

Hwang: "Der FC Red Bull Salzburg ist einfach ein geiler Klub"

Sportdirektor Christoph Freund meint zum Abgang: „Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Hee Chan vor mehr als fünf Jahren zu uns nach Salzburg gekommen ist. Er war ein höflicher, etwas schüchterner junger Spieler mit tollen Anlagen, hat sich schnell und gut in eine für ihn völlig neue Kultur und Sprache integriert. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er sich extrem gut entwickelt und wechselt jetzt als toller Spieler, Torjäger, WM-Teilnehmer und Gewinner von sieben Titeln mit dem FC Red Bull Salzburg zu einem der Top-Klubs in der deutschen Bundesliga. Auch wenn wir den Vertrag mit ihm gern verlängert hätten, können wir seinen Wunsch nach diesem nächsten großen Schritt sehr gut nachvollziehen. Wir wünschen ihm für seine weitere Karriere sowohl sportlich als auch privat alles Gute!“

Hee-Chan Hwang, der in seiner letzten Saison für Salzburg 16 Tore und 22 Vorlagen in 40 Spielen beisteuerte, meint zu seiner neuen Aufgabe: „Ich werde meine Salzburger Teamkollegen und die Menschen im Klub vermissen, ich liebe diese Mannschaft einfach. Es ist so viel positive Energie, so viel Vertrauen und so eine super Stimmung drin. Und ich habe hier so viel gelernt, fußballerisch und menschlich. Der FC Red Bull Salzburg und seine Fans bedeuten für mich sehr viel, es ist einfach ein geiler Klub!“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media