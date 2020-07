Am gestrigen Dienstag hat der TSV Hartberg bekannt gegeben, dass ein Spieler aus dem 30-Mann Kader positiv auf COVID-19 getestet wurde. Demzufolge mussten sich alle anderen Personen der roten Gruppe am gestrigen Abend einer PCR-Testung unterziehen. Die Ergebnisse aus dem Labor seien am Mittwochnachmittag eingetroffen und erfreulicherweise alle negativ ausgefallen.

"Somit kann das Mannschaftstraining am heutigen Mittwochabend wie geplant über die Bühne gehen. Am Freitag wird wie geplant eine weitere Testung abgehalten", schreibt der TSV Hartberg in einer Aussendung. Am 11. Juli trifft der TSV Hartberg im Europa-League-Playoff-Final-Hinspiel auf die Wiener Austria oder auf den SCR Altach.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller