Zwei Tage nach dem Saisonende gibt der SCR Altach die ersten Sommer-Transfers bekannt: Tino Casali (24), Mario Stefel (24) und Nosa Edokpolor (23) kicken künftig für die Vorarlberger. Tino Casali kommt vom SV Mattersburg, Mario Stefel aus Horn und Nosa Edokpolor wechselt von Blau-Weiß Linz ins Ländle.

Tino Casali: „Der SCR Altach hat sich zu einer Top-Adresse in Österreich entwickelt"

Tino Casali war im Sommer 2017 von der Wiener Austria zum SV Mattersburg gewechselt. In diesen drei Jahren absolvierte der 24-Jährige Kärntner aber nur 12 Pflichtspiele - an Stammgoalie Markus Kuster gab es kein Vorbeikommen. In diesen 12 Partien zeigte der 1,92 Meter-Mann seine Klasse. Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe im Ländle: „Der SCR Altach hat sich zu einer Top-Adresse in Österreich entwickelt. Der Klub denkt ambitioniert und strebt nach maximalem Erfolg – damit kann ich mich zu hundert Prozent identifizieren. Altach hat es in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, Spielern ein Umfeld zu bieten, in dem Weiterentwicklung möglich und sichtbar wird. Dieser Eindruck, den ich von außen bereits hatte, wurde mir in den Gesprächen mit Christian Möckel und dem Trainerteam noch einmal bestätigt. Ich werde alles dafür tun, um mit meinen Qualitäten dem SCRA zu helfen, seine Ziele zu erreichen."

Christian Möckel, Sportdirektor: „Mit Tino Casali verpflichten wir einen Torhüter, von dem wir überzeugt sind, dass er von seinen Anlagen her sehr gut zu uns passt. Tino hat sein großes Talent bereits auf Bundesliga-Niveau unter Beweis gestellt und ist hochmotiviert, sich dem Konkurrenzkampf hier beim SCR Altach zu stellen."

Mario Stefel: "Altach verkörpert jenen Fußball, der mir liegt und den ich spielen möchte"

Nach dem Abgang von Christian Gebauer mussten sich die Vorarlberger vor allem auf der linken Außenbahn umschauen. Ein Nachfolger wurde gefunden: Mario Stefel. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt vom SV Horn zum SCR Altach: „Ich freue mich unglaublich, dass es mit dem Wechsel nach Altach geklappt hat. Der Verein hat eine super sympathische Außenwirkung. Ich bin der Meinung, dass der SCRA für mich der beste Verein ist, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu machen und mein Potential noch mehr auszuschöpfen. Altach verkörpert jenen Fußball, der mir liegt und den ich spielen möchte. Im ersten Schritt möchte ich mich in der Bundesliga etablieren und dem Verein mit hoffentlich vielen Toren und Assists weiterhelfen."

Christian Möckel, Sportdirektor: „Mario Stefel ist ein variabel einsatzbarer Offensivspieler, dessen absolute Waffe der ruhende Ball ist. Durch seine Vielseitigkeit gibt er dem Trainerteam noch mehr Möglichkeiten."

Nosa Edokpolor: "Altach ist ein Verein mit einer klaren Spielphilosophie und einem hochprofessionellen Umfeld"

Nosa Edokpolor, der dritte Neuzugang im Bunde, hatte zuletzt für Aufregung gesorgt, nachdem er seine Einwechslung während eines Pflichtspiels von Blau-Weiß Linz verweigert hatte (Ligaportal berichtete: 2. Liga: Spieler verweigert Einwechslung, beschimpft Sportchef und schwänzt Training!). Die Hauptposition des 23-jährigen Österreichers mit nigerianischen Wurzeln ist Linker Verteidiger. Edokpolor kann aber auch im linken Mittelfeld spielen. „Der SCR Altach hat sich sehr um mich bemüht und mir einen Weg aufgezeigt, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Ich habe lange darauf hingearbeitet, in der Bundesliga zu spielen und freue mich, dass ich diesen Schritt nun machen kann. Altach ist ein Verein mit einer klaren Spielphilosophie und einem hochprofessionellen Umfeld, wo man sich als junger Spieler super weiterentwickeln kann."

Christian Möckel, Sportdirektor: „Zusätzlich bekommen wir mit Nosa Edokpolor einen sehr spannenden Spieler für die Außenposition in der Viererkette, der mit seinen Fähigkeiten perfekt zu unserer Spielphilosophie passt. Alle drei sind junge, hungrige Österreicher, die den Wechsel nach Altach als große Chance begreifen."

von Ligaportal, Fotos: SCR Altach