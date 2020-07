Teil eins im letzten Akt der Bundesliga-Saison 2019/20 steht heute an, wenn der FK Austria Wien um 17 Uhr zu Hause auf den TSV Hartberg trifft. Es ist das Hinspiel im Europa-League-Playoff-Finale, in dem es um den letzten verbliebenen Europacup-Startplatz geht. Die Wiener Austria hat sich als Qualigruppen-Erster sowie als Halbfinal-Sieger gegen Altach in dieses Finale gekämpft. Hartberg hatte den Platz als Fünfter der Meistergruppe fix.

Ilzer: "In diesem Finale zählt jetzt nur eines: gewinnen"

Für die Veilchen geht es im Duell gegen den Ex-Klub von Christian Ilzer um einen halbwegs versöhnlichen Ausklang in dieser Saison. Mit einem Europacup-Ticket könnte man die verpatzte Saison retten. „Ich vermute, wir sind jetzt genau dort, wo wir auch wären, wenn wir den Weg über die Meistergruppe gegangen wären: in diesem Finale um das letzte Europacup-Ticket. Wir haben den Weg über die Bergstraßen genommen, Hartberg jenen auf der Autobahn. Sie haben sich dieses Europacup-Ticket erspielt und müssen es wieder auf den Tisch legen – und in diesem Finale zählt jetzt nur eines: gewinnen", so Christian Ilzer vor dem ersten von zwei Entscheidungsspielen.

Im Halbfinale gegen Altach hätte die Austria den Heimsieg viel früher auf Eis legen können. Das Verwerten von Torchancen zählte an diesem Abend jedoch nicht wirklich zu den Stärken der Veilchen: „Gegen Altach haben wir uns mit der Effizienz schwergetan, haben viele gute Torchancen vergeben. Wir wollen gegen Hartberg mehr Ballbesitzphasen als gegen Altach, werden aber auch die individuelle Klasse von Spielern brauchen, die gewisse Situationen gut lösen – das kann in engen Spielen den Unterschied ausmachen", betont der Coach der Violetten.

Schopp: "Wir müssen zweimal richtig alles rausklopfen"

Aufregung gab es unter der Woche im Lager des TSV Hartberg. Demnach hat sich ein Kaderspieler mit dem Coronavirus angesteckt und musste in Quarantäne. Weitere Testungen verliefen zum Glück negativ. "Für uns war es ein großer Schock, als wir erfahren haben, dass ein Spieler aus unserer Mannschaft positiv auf COVID-19 getestet wurde. Wir müssen die Situation nehmen wie sie ist. Wir sind in häuslicher Quarantäne und dürfen nur zu den Trainings und zu den Spielen. Wir werden aber das Beste aus dieser Situation machen und uns intensiv auf das Match gegen die Austria vorbereiten. Wir wollen alle Kräfte bündeln, die wir noch haben und alles raushauen um diese super Saison zu krönen. Es wäre ein Riesenerfolg für den TSV Hartberg! Wir werden alles dafür tun und hoffen am Ende auf das glücklichere Ende für uns", sagt Youngster Lukas Ried vor dem Auswärtsspiel gegen die Austria.

Trainer Markus Schopp weiß, worauf es gegen die Wiener ankommen wird und was seine Mannschaft erreichen kann: "Damit wir dieser Saison noch das Sahnehäubchen aufsetzen werden wir zweimal richtig Außergewöhnliches leisten müssen. Das hat die Mannschaft in den bisherigen Spielen der Meisterschaft sehr oft bewiesen. Ein bisschen weniger wird nicht reichen. Wir müssen zweimal richtig alles rausklopfen und die Saison zu dieser Saison werden lassen, die sich keiner erträumt hat. Wir sind bereit und freuen uns extrem auf die beiden herausfordernden Spiele gegen die Wiener Austria!"

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Austria 2.00 | Unentschieden 3.80 | Hartberg 3.30

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Zwierschitz - Ebner, Grünwald - Sarkaria, Demaku, Wimmer - Monschein

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem - Cancola, Nimaga - Gabbichler, Rep, Dante - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Bisherige Saisonduelle

FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg 5:0

TSV Prolactal Hartberg - FK Austria Wien 2:2

Austria gegen Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria gegen Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Austria gegen Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller