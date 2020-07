Kurt Russ wird seinen auslaufenden Vertrag in Kapfenberg nicht mehr verlängern und beendet mit dem heutigen Tag seine Tätigkeit bei der KSV 1919. Der Cheftrainer nimmt eine neue sportliche Aufgabe bzw. Herausforderung an und wechselt zur kommenden Saison in das Trainerteam des TSV Hartberg. Nach der gestrigen Derby-Absage leitete der Falkner heute Vormittag das letzte Mal das Training im Falkenhorst.

Der 55-jährige Obersteirer wechselt vom steirischen Kollegen Kapfenberg in die Oststeiermark. Seit 2008 war Russ beim KSV 1919 engagiert. Die Zeit in der Obersteiermark wurde nur durch die zweijährige Co-Trainer-Tätigkeit beim SV Mattersburg unterbrochen.

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: "Es war uns ein großes Anliegen Kurt Russ für das Hartberger Trainerteam zu gewinnen. Kurt hat seine Qualität in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er kann sehr gut mit jungen, aber auch mit gestandenen Spielern arbeiten. Seine menschlichen und fachlichen Qualitäten passen ideal zum TSV Hartberg. Wir sind überzeugt, dass Kurt Russ unser Trainerteam optimal ergänzt."

Kurt Russ: "Die Aufgabe im Trainerteam des TSV Hartberg zu arbeiten ist extrem spannend. Ich bin hochmotiviert und möchte Teil des Erfolgs in Hartberg werden. Aus diesem Grund ist mein Wechsel von der Ober- in die Oststeiermark zum TSV die logische Folge."

Foto: Harald Dostal/fodo.media