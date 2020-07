Enttäuschung, Wut, Fassungslosigkeit. So lässt sich die Gefühlsgemengelage von Valerien Ismael seit Freitagvormittag wohl am besten beschreiben, als ihm Vizepräsident Jürgen Werner mitgeteilt hatte, dass er nicht mehr Trainer des LASK sei. Eine unerwartete Entscheidung, die österreichweit für großes Aufsehen und ebenso viel Verwunderung sorgte.

"Wunschkandidat" Thalhammer folgt Valerien Ismael nach

Zunächst war die Lage noch völlig undurchsichtig. Am Freitag hatten Medien (Knalleffekt: Valerien Ismael soll LASK verlassen!) berichtet, dass der gebürtige Franzose den LASK verlassen muss. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins ließ jedoch sehr lange auf sich warten - genau gesagt bis Samstagmittag.

Dann hatte der Verein in einer Aussendung verlautbart, dass Valerien Ismael nicht mehr Trainer des LASK sei und sein Nachfolger Dominik Thalhammer heiße. „Er war schon im letzten Sommer unser Wunschkandidat“, wurde Jürgen Werner in der Aussendung zitiert. Ein Statement, das sich für Valerien Ismael wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben muss und auf das der Vizepräsident des LASK nach dieser - bis zur Corona-Pause - famosen Saison verzichten hätte sollen.

Schließlich hat der gebürtige Strassburger, der sich aktuell im Südtirol-Urlaub akklimatisiert, mit dem LASK Historisches erreicht. Den Grunddurchgang der Tipico Bundesliga haben die Linzer Athletiker eindrucksvoll gewonnen. Hinzu kommen 20 Bundesliga-Siege in dieser Saison (LASK-Rekord), 13 Bundesliga-Auswärtssiege (Bundesliga- Rekord) in einer Spielzeit sowie der vermutlich größte Erfolg in dieser Saison: Der Gruppensieg in der Gruppenphase der Europa League. Nach dem sensationellen Einzug ins Europa-League-Achtelfinale gegen Manchester United war der Höhepunkt des Linzer Höhenflugs in dieser Saison erreicht.

Während der Corona-Krise stürzte sich der LASK selbst ins Chaos

Das Hinspiel gegen den mächtigen Traditionsklub aus England ging vor leeren Rängen glatt mit 0:5 verloren. Danach folgte die Corona-Pause und was während dieser schwierigen Zeit passierte, ist bereits hinlänglich bekannt: Die Gier nach dem großen Erfolg veranlasste den LASK, sich über eine gemeinsame Vereinbarung innerhalb der Bundesliga hinwegzusetzen und verbotenerweise Mannschaftstrainings durchzuführen. Die Initiative sei von Valerien Ismael ausgegangen, der sich von Jürgen Werner das „Ok“ geholt habe. So wurde es in einer Pressekonferenz nach Auffliegen des Skandals kommuniziert. Präsident Siegmund Gruber, der ansonsten in allen Belangen rund um den Verein bestens informiert ist, stellte sich unwissend und behauptete, dass er erst durch die Bundesliga von den verbotenen Trainings erfahren hätte.