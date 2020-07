Prominenter Neuzugang im Trainerteam des FC Flyeralarm Admira. Wie der Bundesligist am Montagvormittag bekannt gibt, wird der ehemalige deutsche Nationalspieler Patrick Helmes neuer Co-Trainer für die Kampfmannschaft sowie neuer Cheftrainer der Admira-Juniors. Der 36-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022 erhält.

"Patrick steht für Begeisterung, Professionalität und Profi-Erfahrung"

„Ich brenne für meine neuen Aufgaben. Die neue Strategie und Zielsetzung des FC Flyeralarm haben mich keine Sekunde zögern lassen, bei diesem Projekt mitwirken zu wollen. Die Admira will verstärkt auf den Nachwuchs setzen, die Durchlässigkeit zu den Profis optimieren. Dabei will ich meine Erfahrung einbringen“, so der 177-malige Bundesliga-Spieler (88 Tore), der am gestrigen Sonntag eine Auflösungsvereinbarung mit Bayer 04 Leverkusen erzielen konnte. „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen von Bayer 04 herzlich bedanken, dass sie meinem Wunsch nachgekommen sind, mit dem FC Flyeralarm Admira das neue Projekt zu starten“, sagt Helmes.

„Wir freuen uns mit Patrick Helmes, einen jungen und ehrgeizigen Trainer für die Admira gewonnen zu haben. Er hat auf seinen bisherigen Stationen schon genügend Erfahrung gesammelt, die uns weiterbringen werden. Patrick ist nicht nur aufgrund seiner rheinischen Herkunft eine Frohnatur, sondern steht für Begeisterung, Professionalität und Profi-Erfahrung, die exakt für seine neue Position beim FC Flyeralarm prädestiniert sind. Ein solches Bindeglied zwischen unseren Profis und den Juniors ist für unsere neue sportliche Ausrichtung elementar“, wird Sportdirektor Ernst Baumeister zitiert.

Helmes übernimmt auch das Amt des Cheftrainers der Juniors

Helmes wird bereits heute seinen Dienst in der Südstadt aufnehmen. Der 36-jährige Ex-Köln-Spieler, der zuletzt zwei Jahre im Nachwuchsbereich von Bayer 04 Leverkusen arbeitete, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Chef-Trainer Zvonimir Soldo. „Neben solch einem internationalen Top-Star als Co-Trainer arbeiten zu dürfen, ist für mich eine Auszeichnung. Ich werde versuchen, meine bisher gesammelten Erfahrungsschätze einzubringen."