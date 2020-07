In der vergangenen Woche hat der SK Sturm Graz die Weichen für die Zukunft gestellt und präsentiert. Künftig legen die Grazer verstärkt auf die eigene Jugend wert und forcieren ein Ausbildungskonzept, welches vorsieht, dass alle Ausbildungsbereiche mit einer durchgängigen Spielphilosophie ineinandergreifen. Zudem sollen Top-Talente Schritt für Schritt an die Kampfmannschaft herangeführt werden.

Ein wichtiger Bestandteil dieses neuen Konzepts ist eine Kooperation mit dem KSV 1919. "So ist eine Entwicklung von jungen Talenten in drei verschiedenen Leistungsstufen im Erwachsenenfußball möglich: Bei den SK Sturm Graz Amateuren in der Regionalliga Mitte, beim KSV 1919 in der 2. Liga und in der schwarz-weißen Kampfmannschaft in der höchsten Österreichischen Spielklasse", schreibt der SK Sturm in einer Aussendung.

Untermauert wird die neue Philosophie beim SK Sturm durch zahlreiche Spieler, die vom Verein mit Jungprofiverträgen ausgestattet werden: So unterzeichnen mit Drini Halili, Paul Komposch, Daniel Saurer, Felix Schlemmer, Samuel Stückler, Tobias Strahlhofer, Moritz Wels und Florian Wiegele gleich acht Spieler einen Jungprofivertrag bei den Schwarz-Weißen: „Wir haben nun eine breite Alters-Palette von Potentialspielern mit Verträgen ausgestattet. Teilweise sind es Spieler, die bereits Bundesliga-Luft schnuppern durften, andere wiederum waren fixe Bestandteile des Erfolgs der Amateure in der Saison 2019/20 und der letzte Teil ist teilweise noch in der Akademie im Einsatz. Wir freuen uns, dass diese Spieler den neuen Ausbildungsweg mit uns gehen“, freut sich Entwicklungscoach Günther Neukirchner.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller