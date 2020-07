Belohnt sich der TSV Hartberg für eine außerordentlich gute Saison mit einem Ticket für die Europa-League-Qualifikation oder rettet der FK Austria Wien eine bis dato verpatzte Saison in letzter Sekunde? Die Antwort gibt es heute ab 20:30 Uhr im letzten Spiel der Bundesliga-Saison 2019/20, wenn der TSV Hartberg daheim die Wiener Austria empfängt.

Die Hartberger "brennen" - Austria spielt um allerletzte Chance

Im Hinspiel am vergangenen Samstag verschafften sich die Hartberger mit einem 3:2-Auswärtssieg eine ideale Ausgangsposition für das heutige Rückspiel: „Es ist ein richtiges Finale, wo wir alles selbst in der Hand haben. Die Mannschaft brennt, das Trainerteam brennt. Wir wollen gemeinsam den letzten Schritt gehen, wissen aber auch, dass es ein sehr schwerer letzter Schritt wird", betont Hartberg-Coach Markus Schopp vor seinem - vielleicht - letzten Spiel als Trainer der Oststeirer.

Die Austria hingegen braucht nach der Hinspiel-Pleite zumindest zwei Auswärtsstore, um das große Ziel doch noch zu erreichen: „Wir haben das Hinspiel vor allem in der ersten Halbzeit verbockt. Am Mittwoch haben wir die Chance, es wiedergutzumachen. Wir trauen uns zu, in Hartberg drei oder vier Tore zu machen", so Austria-Trainer Christian Ilzer vor dem heutigen Rückspiel.

„Ein souveräner Sieg im Hinspiel hätte nicht zu unserer Saison gepasst. Ich bin aber überzeugt: am Ende wird Licht sein, weil wir das entscheidende Spiel am Mittwoch gewinnen“, fügt der gebürtige Steirer hinzu. „Wir müssen morgen am Punkt da sein und unsere beste Leistung abrufen. Wir können damit eine verkorkste Saison einigermaßen retten und würden nach einem Erfolgserlebnis auch ganz anders in die neue Saison starten", weiß der ehemalige Coach des TSV Hartberg.

Bei den Veilchen fällt Stephan Zwierschitz aufgrund einer Adduktorenzerrung aus. Hinter den Einsätzen von Michael Madl (Adduktoren) und Kapitän Alex Grünwald (Rücken) stehen noch Fragezeichen. Der Playoff-Sieger erhält das letzte Europacup-Ticket, mit dem man am 17. September in der zweiten Runde der UEFA-Europa-League-Quali einsteigt.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Hartberg 2.70 | Unentschieden 3.75 | Austria 2.30

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Dossou, Rep, Dante - Tadic

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl/Borkovic, Poulsen - Ebner, Grünwald/Jeggo - Sarkaria, Pichler, Wimmer - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Bisherige Saisonduelle

FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg 2:3

FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg 5:0

TSV Prolactal Hartberg - FK Austria Wien 2:2

Hartberg gegen Austria im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Hartberg gegen Austria live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Hartberg gegen Austria im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media