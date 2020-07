Jetzt ist es fix: Daniel Toth wird den FC Flyeralarm Admira nach elfeinhalb Jahren verlassen und eine neue Herausforderung annehmen. Das verkündet der 33-Jährige in einem emotionalen Post auf Facebook. Der Mittelfeldspieler war im Jänner 2009 von der SV Ried zur Admira gewechselt, für die er insgesamt 289 Pflichtspiele absolvierte. Berichten zufolge soll Toth zum SV Stripfing in die Regionalliga wechseln.

Der Facebook-Post von Daniel Toth im Wortlaut

Liebe Admira Familie,

für so einen Schritt gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, besser gesagt wäre es natürlich am schönsten, es würde ihn nie geben. Es fällt mir unglaublich schwer, aber nach elfeinhalb Jahren, werde ich meinen Herzensverein verlassen. Ich bin unendlich dankbar und stolz, dass ich ein Teil dieses Vereins und einer großartigen Familie sein durfte. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Tag hier erinnern. In diesem schnelllebigen Geschäft hätte ich es mir nicht erträumen lassen, dass ich über ein Jahrzehnt dieses Trikot überstreifen durfte. Es war eine unvergessliche Zeit, mit vielen wunderschönen, emotionalen, legendären, unbeschreiblichen und erfolgreichen Momenten, in der ich keine Sekunde missen möchte. Auch in den schwierigen und teils sehr herausfordernden Zeiten hat die ganze Admira Familie immer zusammengehalten und gemeinsam für den Verein alles untergeordnet.

Dank der Admira habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, viele Freunde gefunden und lehrreiche Erfahrungen fürs Leben gemacht. Ich möchte mich bei allen Wegbegleitern herzlich bedanken, bei all meinen Trainern und Spielerkollegen, allen Vereinsmitarbeitern/Vereinsmitarbeiterinnen, Vereinsverantwortlichen und allen Personen mit Bezug zur Admira. Besonders möchte ich mich bei allen Fans bedanken. Diese sind und waren für mich immer das Besondere und Außergewöhnliche an der Admira. Eine derart permanente positive Einstellung trotz mehrfacher Rückschläge ist einmalig und übertrug unglaublich viel Energie auf den Platz. Das werde ich am meisten vermissen und ich werde diese Verbundenheit in dieser Form nie wieder erleben. Die Admira und ihre Fans werde ich immer in meinem Herzen tragen. Ich verspreche euch, dass ich mich persönlich bei euch Fans verabschieden werde. Das liegt mir einfach am Herzen. Bleibt wie ihr seid und unterstützt die Mannschaft auch in Zukunft so wie ich es immer miterleben durfte.

Ich wünsche der gesamten Admira Familie nur das Allerbeste für die Zukunft!

Danke für Alles, man sieht sich in der Südstadt.

Euer Totti

von Ligaportal, Foto: Josef Parak