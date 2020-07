Paukenschlag in der Tipico Bundesliga: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht Christian Ilzer vor einem Wechsel von Austria Wien zum SK Sturm Graz. Da der gebürtige Steirer bei der Wiener Austria keine Ausstiegsklausel besitzt, sollen sich beide Klubs zurzeit in Verhandlungen befinden.

Ilzer soll sich bereits von den Austria-Spielern verabschiedet haben

Die Kronen Zeitung berichtet, dass sich Ilzer bereits von der Mannschaft verabschiedet habe. Demnach könnte der 42-Jährige, der auch schon vor zwei Jahren bei einem Sturm-Hearing eingeladen war, demnächst als neuer Trainer der Grazer vorgestellt werden.

Christian Ilzer war erst im vergangenen Sommer als neuer Trainer der Wiener Austria präsentiert worden. In der abgelaufenen Saison verpasste er jedoch den Einzug in die Meistergruppe und auch den Einzug in die Qualifikation der Europa League.

Austria-Sportvorstand Peter Stöger hat nach dem verpatzten Playoff-Finale gegen Hartberg angekündigt, dass es bei der Wiener Austria Veränderungen geben werde. Nun dürfte auf der Position des Cheftrainers zuerst rotiert werden...

Update 18:08 Uhr: Indes berichtet Sky Sport Austria, dass der Wechsel unter Dach und Fach sei. Ilzer soll bei Sturm einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller