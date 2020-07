Der FC Red Bull Salzburg hat mit Oumar Solet einen Spieler aus Frankreich verpflichtet. Der 20-jährige Franzose kommt von Olympique Lyon und unterschreibt beim Serienmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Bei den Roten Bullen wird Solet mit der Rückennummer 22 auflaufen.

"Ich möchte mit dem FC Red Bull Salzburg große Dinge erreichen"

Der Innenverteidiger hat in seiner bisherigen Karriere vier Spiele für Olympique Lyon in der ersten französischen Liga gemacht. Zudem kam der groß gewachsene Verteidiger im Youth-League-Team von Lyon auf sechs Spiele (ein Tor) sowie auf 22 Einsätze in diversen französischen Nachwuchsnationalteams. Ein Kreuzbandriss, der im Jänner 2020 operiert wurde, stoppte Solet vorübergehend. Zuletzt hat der 20-Jährige bei Olympique Lyon aber schon wieder intensiv trainiert.

Sportdirektor Christoph Freund sagt zu diesem Transfer: „Wir beobachten den Weg von Oumar Solet schon seit längerer Zeit und sind von seinem Talent und seinem Können überzeugt. Aufgrund der umfassenden medizinischen Untersuchungen im Vorfeld wissen wir, dass er seine Kreuzbandverletzung gut überwunden hat. Zudem hat er zuletzt bei Lyon schon wieder trainiert und wir sind überzeugt, dass es sehr bald voll Gas geben kann.“

Oumar Solet selbst erläutert: „Ich bin sehr froh, hier zu sein, und möchte mit dem FC Red Bull Salzburg große Dinge erreichen. Ich bin hoch motiviert, voll anzugreifen, und freue mich schon jetzt auf den Saisonstart. Ich möchte hier Spielzeit sammeln und werde das Maximum aus mir herausholen, für das Team und die Fans. Ich bin sehr glücklich, nun ein Spieler des FC Red Bull Salzburg zu sein.“

von Ligaportal, Foto: Red Bull Salzburg