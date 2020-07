Was sich in den letzten Tagen bereits angedeutet hatte, ist seit Samstagnachmittag fix: Markus Schopp wird auch in der Saison 2020/2021 beim TSV Prolactal Hartberg auf der Trainerbank sitzen. Der Grazer verlängert seinen Vertrag in der Oststeiermark um ein Jahr.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

Erich Korherr, Geschäftsführer und Sportdirektor TSV Prolactal Hartberg: "Wir sind richtig stolz und überglücklich den gemeinsamen, sehr erfolgreichen Weg mit Markus Schopp fortsetzen zu können. Er hat in den vergangenen zwei Jahren großartige Arbeit geleistet, versteht die Möglichkeiten und Philosophie des Vereins und hat in jedem Jahr die Mannschaft weiterentwickelt und die sportlichen Ziele erreicht und übertroffen. Gemeinsam versuchen wir auch den Verein weiterzuentwickeln und auf allen Ebenen Entwicklungsschritte zu setzen. Schön, dass der Weg gemeinsam fortgesetzt wird, die Verlängerung von Markus hatte bei mir absolut oberste Priorität."

"Meine Mission in Hartberg ist noch nicht beendet. Wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Ich freue mich auf eine weitere Saison mit dem Klub in der 1. Bundesliga und die ein oder andere spannende Europa League-Partie.", geht Markus Schopp voller Euphorie in die dritte Saison mit dem TSV.

Schopp's Berater Mag. Frank Schreier von der Agentur More than Sport erklärt: "Für Markus ist die Vertragsverlängerung in Hartberg im Moment die beste Lösung. Sein Ziel ist nach wie vor eines Tages den Schritt auch als Coach (Anm.: als Spieler hat Schopp bereits in der Italienischen Serie A und der Deutschen Bundesliga gespielt) in eine internationale Top-Liga zu machen."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller