Die ohnehin schon verrückte Saison 2019/20 sorgt auch nach Beendigung für Schlagzeilen. Aufgrund des Finanz-Skandals im Burgenland und der damit verbundenen Ungewissheit beim SV Mattersburg könnte der sportliche Absteiger WSG Swarovski Tirol doch noch in der Tipico Bundesliga verbleiben. Nämlich dann, wenn der SVM Konkurs anmeldet oder freiwillig auf die höchste Spielklasse verzichtet und sich in die Regionalliga zurückzieht.

WSG Tirol hofft auf "zweite Chance", plant aber noch mit der 2. Liga

„Wenn wir eine zweite Chance bekommen, nehmen wir sie gerne an. Auch wenn ich mich nicht freuen kann, wenn es wem anderen schlecht geht“, sagt Stefan Köck gegenüber der APA. Zurzeit beschäftigt sich der Sportchef der WSG intensiv mit der Planung für die nächste Saison. Diese verläuft jedoch äußert schwierig, da die Tiroler keine Gewissheit haben, in welcher Liga sie in der nächsten Saison spielen werden.

Aktuell können keine Transfers getätigt werden, der Kader für die 2. Liga umfasst Stand jetzt fünf Spieler. Sollte Wattens in der höchsten Spielklasse verbleiben, wären es 14 Kicker. In diesem Fall würden sich auch die Arbeitspapiere der Routiniers Stefan Maierhofer, Zlatko Dedic und Fabian Koch verlängern. Auch Florian Rieder, der sich mit einem Abgang beschäftigen dürfte, sei im Falle eines Ligaverbleibs an die WSG gebunden.

Stefan Köck: „Wir sind nur Passagier"

Bis Freitag müssen die Burgenländer ihre finanzielle Situation beim Lizenzausschuss darlegen. Geht es nach der WSG Tirol, soll so schnell wie möglich eine Entscheidung getroffen werden: „Wir sind nur Passagier. Was ich mir wünsche, ist schnellstmögliche Sicherheit für die Personalplanung zu haben“, sagt Stefan Köck. Aktuell planen die Tiroler mit einem Start in der 2. Liga: „Weil das der Ist-Stand ist“, begründet Köck.

Inwiefern sich der Totalumbau des Kristallkonzerns Swarovski (Abbau von 1200 Jobs, 2020/21 sollen weitere 600 Jobs abgebaut werden) auf das Fußball-Engagement bei der WSG Tirol auswirken wird, bleibt abzuwarten.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media