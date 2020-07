Im Winter hätte Dejan Ljubicic in die MLS wechseln sollen, doch eine Fehldiagnose eines US-Arztes hatte den bereits vereinbarten Deal platzen lassen. Der defensive Mittelfeldspieler war also zu Rapid Wien zurückgekehrt und zeigte im Frühjahr herausragende Leistungen. Der 22-Jährige musste aufgrund von Personalproblemen in der Innenverteidigung aushelfen und tat dies mit Bravour.

Brentford bekommt Konkurrenz von Frankfurt

Mit seinen starken Leistungen hielt der gebürtige Wiener, der sich trotz des geplatzten Transfers in die USA nicht hängen gelassen hat, das Interesse aus dem Ausland hoch. Nun könnte es in diesem Sommer zu einem Wechsel kommen, da Rapid aufgrund der finanziellen Notlage eine Ablöse wohl dringend benötigt.

Neben dem englischen Zweitligisten Brentford FC, der sich in den Playoffs ein Ticket für die Premier League sichern kann, soll nun ein weiterer Klub in den Transfer-Poker um Dejan Ljubicic eingestiegen sein. Wie der Kicker in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, soll Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung des 22-Jährigen arbeiten.

Dort könnte der Eigenbauspieler die Nachfolge des 36-jährigen Makoto Hasebe antreten, der in Frankfurt noch ein Jahr Vertrag hat. Das Arbeitspapier von Dejan Ljubicic in Wien-Hütteldorf läuft noch bis Sommer 2021.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie