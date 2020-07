Zum zweiten Mal in Serie hat der WAC das direkte Ticket für die Gruppenphase der Europa League gelöst. Dieser hart erarbeitete Erfolg spült bekanntlich mehrere Millionen Euro in die Klubkasse. Diese Einnahmen möchte Dietmar Riegler im Herbst in die Infrastruktur des Vereins investieren: „Wir möchten uns im Herbst damit beschäftigen, die Lavanttal-Arena umzubauen“, sagt der WAC-Präsident in einem Interview mit den Unterkärntner Nachrichten.

WAC plant Infrastruktur-Maßnahmen

„Die Arena soll geschlossen werden, die Laufbahn gilt es zu integrieren und zwei Tribünen sollen direkt hinter den Toren errichtet werden“, führt Dietmar Riegler aus. Vor allem bei der Infrastruktur gelte es, „notwendige Schritte umzusetzen“, weiß Riegler.

„Wir verfügen über keinen Presseraum und auch die Kabinen sind nicht mehr dem Standard entsprechend. Da sind wir im Rückstand“, gesteht der WAC-Boss, der auch einen Neubau der Lavanttal-Arena nicht ausschließt.

Zudem sei geplant, ein Trainingszentrum zu errichten. Dieses soll in St. Andrä entstehen.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger