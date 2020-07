Bjarne Thoelke war im Sommer 2018 vom HSV zur Admira gewechselt. In diesen zwei Jahren absolvierte der Deutsche 21 Pflichtspiele für die Südstädter.

Fabio Strauss kam im Sommer 2016 zur Admira. Der Innenverteidiger bestritt insgesamt 72 Pflichtspiele für die Niederösterreicher.

Jung-min Kim kehrt nach seiner halbjährigen Leihe zum FC Liefering zurück. Für die Admira kam er nur drei Mal zum Einsatz.

Der 27-jährige Kolja Pusch verlässt die Admira nun endgültig. Von Jänner 2019 bis Sommer 2019 kickte der Mittelfeldspieler leihweise für die Admira, ehe er von Heidenheim fix in die Südstadt wechselte. Nun wird er den Bundesligisten verlassen. Für die Admira absolvierte er 29 Pflichtspiele.

Mario Pavelic kehrt zu seinem Stammverein HNK Rijeka zurück. Der 26-Jährige kam im Frühjahr 14 Mal zum Einsatz.

„Der FC Flyeralarm Admira möchte sich in diesem Rahmen bei allen fünf Spielern recht herzlich für ihren Einsatz in den vergangenen außergewöhnlichen Wochen und Monaten bedanken und wünscht ihnen für ihre kommenden Aufgaben alles Gute", heißt es in einer Aussendung des Bundesligisten.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak