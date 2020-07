News vom SV Mattersburg: Allerdings nicht von der Finanz-Causa rund um die Commerzialbank Mattersburg, sondern was das Personal betrifft. Markus Kuster verlässt den SVM nach zehn Jahren und wechselt ablösefrei zum Karlsruher SC nach Deutschland, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet. Für den 26-Jährigen ist es die erste Station im Ausland.

Stimmen zum Transfer

„Ich will damit den nächsten Schritt in meiner Karriere setzen, möchte mich aber beim SVM ehrlich für all die schönen Jahre bedanken und das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde. Ich wünsche dem Verein nur das Beste und hoffe, dass alles gut wird", wird Markus Kuster vom Verein zitiert. Insgesamt absolvierte Kuster 210 Pflichtspiele für den SVM.

„Ich habe mich für Karlsruhe entschieden, weil es ein super Verein ist und auch ein Traditionsverein. Es sind hier schon große Persönlichkeiten wie Oliver Kahn hervorgegangen. Die Bauarbeiten hier sind ja voll im Gange und es wird immer besser und es schaut schon ziemlich cool aus. Ich bin jetzt schon gespannt auf meine neuen Mannschaftskollegen und freue mich richtig, wenn es losgeht", meint Kuster auf der Homepage des deutschen Zweitligisten.

„Markus war die letzten Jahre absoluter Leistungsträger in Mattersburg. Mit ihm bekommen wir auf der Torhüterposition einen trotz seines relativ jungen Alters schon erfahrenen Schlussmann, der sich mit seinen Paraden auch schon für die österreichische Nationalmannschaft empfohlen hat“, erklärt Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller