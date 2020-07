Bleibt Peter Michorl dem LASK nun doch erhalten? Beim gestrigen Trainingsauftakt war der zuletzt heiß begehrte Spielmacher der Linzer Athletiker jedenfalls dabei. Mit Werder Bremen und dem HSV soll es in den letzten Wochen zumindest zwei konkrete Interessenten gegeben haben. Ein Transfer dürfte sich jedoch zerschlagen haben, wie auch die Kronen Zeitung berichtet.

Ausstiegsklausel nur mehr bis 31. Juli gültig

Dem Bericht zufolge ist die Ausstiegsklausel in Höhe von 1,2 Millionen Euro in Peter Michorls LASK-Vertrag nur mehr bis 31. Juli gültig. „Ich denke, er wird bleiben“, wird Neo-Coach und Sportchef Dominik Thalhammer in der Krone zitiert. Mittlerweile geht auch Jürgen Werner von einem Verbleib des gebürtigen Wieners aus: „Jetzt glaube ich, der Petz bleibt bei uns.“

Ganz sicher bleiben werden die Neuzugänge Mads Emil Madsen, Lukas Grgic, Mamoudou Karamoko und Yevgen Cheberko, die gestern allesamt beim Trainingsauftakt in Pasching dabei waren. Ersterer wurde als künftiger Ersatz von Peter Michorl verpflichtet. Immerhin überwiesen die Linzer kolportierte 1,6 Millionen Euro an den dänischen Klub Silkeborg, um den 22-Jährigen loszueisen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media