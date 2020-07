In zwei Tagen nimmt der SK Rapid Wien die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 auf. Stand Samstagvormittag wird Stefan Schwab bei diesem Training nicht mitwirken: Der Vertrag des gebürtigen Salzburgers bei Rapid ist ausgelaufen - ein Transfer nach Italien (Schwab soll ein Angebot von U.S. Lecce vorliegen) scheint mittlerweile äußerst wahrscheinlich. „Es wird schon sehr schwer, ihn zu halten“, wird Rapid-Sportchef Zoran Barisic in der Krone zitiert.

Stefan Schwab: Entscheidung soll im August fallen

Aufgrund der finanziellen Notlage scheint es Rapid nicht möglich zu sein, dem Ex-Kapitän ein passables Angebot zu unterbreiten. Obwohl der 29-Jährige weitere lukrative Angebote aus dem Ausland haben soll, schließt er einen Verbleib in Wien-Hütteldorf nicht gänzlich aus. Die endgültige Entscheidung wird im August fallen, heißt es.

Auer wird verabschiedet - Barisic möchte Gartler und Knoflach halten

Aktuell ist auch Stephan Auer, dessen Vertrag bei den Hütteldorfern ausgelaufen ist, beim AMS gemeldet und befindet sich auf Klubsuche. Sein Abschied von Rapid soll laut Krone fix sein. Mit den ebenfalls vertragslosen Goalies Tobias Knoflach und Paul Gartler strebt Barisic eine Verlängerung des Arbeitspapiers an.

Fountas und Ljubicic könnten Geld bringen - Alar zu St. Pölten?

Doch weitere Abgänge sind alles andere als ausgeschlossen: So könnten etwa Taxiarchis Fountas (Stuttgart soll Interesse zeigen) und Dejan Ljubicic (Brentford, Eintracht Frankfurt interessiert) dringend benötigtes Geld in die Vereinskasse spülen. Laut Barisic sei es das Ziel, die beiden zumindest bis zur 2. Runde der Champions-League-Quali Ende August zu halten. Rückkehrer Deni Alar hingegen soll ein Thema beim SKN St. Pölten sein. Für den gebürtigen Steirer hätte Rapid jedoch gerne eine Ablösesumme.

von Ligaportal, Foto: Ligaportal