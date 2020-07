Nun steht auch der Vorbereitungs-Fahrplan des Wolfsberger AC fest: Trainer Ferdinand Feldhofer lädt am Montag, den 3. August um 15:30 Uhr zum Trainingsauftakt in die Lavanttal-Arena. In der ersten Trainingswoche stehen mehrere Einheiten am Programm, ehe es am 12. August zum ersten Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Sparta Prag kommt.

Trainingscamp in Maria Alm

Von Sonntag, den 16. August bis einschließlich Freitag, den 21. August weilen die Wölfe in Maria Alm auf Trainingslager. Dabei trifft der RZ Pellets WAC am 18. August in Saalfelden auf den niederländischen Top-Verein Ajax Amsterdam. Zum Abschluss geht es am Freitag den 21. August gegen Zweitligist GAK aus der 2. Liga.

Die Termine des WAC im Überblick

Trainingsauftakt: Montag, 3. August, 15:30 Uhr, Lavanttal-Arena

Testspiel gegen Sparta Prag: Mittwoch, 12. August, 18 Uhr, St. Veit

Testspiel gegen SV Lafnitz: Freitag, 14. August, 17 Uhr

Trainingslager in Maria Alm: Sonntag, 16. August bis Freitag, 21. August

Testspiel gegen Ajax Amsterdam: Dienstag, 18. August, (Zeit offen), Saalfelden

Testspiel gegen GAK: Freitag, 21. August, (Zeit offen)

1. Runde ÖFB-Cup: 28.-30. August

Testspiel OÖ Juniors: Sonntag, 6. September

1. Runde Tipico-Bundesliga: 11.-13. September

Foto: Gerhard Pulsinger