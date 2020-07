Stephan Auer verlässt nach fünf Jahren den SK Rapid Wien, der den auslaufenden Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängern wird. Das gibt der Rekordmeister am Montag bekannt. 2015 kam der langjährige Admiraner Stephan Auer aus der Südstadt zum SK Rapid, für den er insgesamt 132 Pflichtspieleinsätze (103 Bundesliga, 18 ÖFB-Cup und 11 Europapokal) absolvierte.

In der letzten Saison kam Auer, der von seinen Kollegen "Schneck" gerufen wird, zu 17 Pflichtspielpartien. Sein letztes Match für den SK Rapid absolvierte der Verteidiger in der 34. Runde gegen den WAC, wo er in der 79. Minute für Maximilian Ullmann ins Spiel kam.

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meint zum Abgang von Stephan Auer: "Ich möchte mich bei Stephan Auer für sein Engagmenent und seine Professionalität auf und abseits des Platzes herzlich bedanken. Er war ein sehr wertvoller Spieler für uns, der auf vielen Positionen zum Einsatz kam und auch in Phasen, in denen er nicht zum Stammpersonal zählte, immer positiv im Sinne des Teamgeists agierte. Persönlich und im Namen des SK Rapid wünsche ich Stephan viel Erfolg bei seiner nächsten Karrierestation und kann versichern, dass er bei uns in Hütteldorf immer ein gerne gesehener Gast sein wird."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Hpybet