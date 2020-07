Mit 17 Bundesliga-Toren in der abgelaufenen Saison hatte Dario Tadic einen maßgeblichen Anteil am unglaublichen Erfolgslauf des TSV Hartberg in der Spielzeit 2019/20. Die herausragenden Leistungen des 30-Jährigen dürften auch im Ausland registriert worden sein. Einem Bericht der Kleinen Zeitung zufolge soll der Goalgetter das Interesse von Legia Warschau auf sich gezogen haben.

Aufgrund des auslaufenden Vertrages in Hartberg wäre Dario Tadic ablösefrei zu haben. Ein Umstand, der vor allem in Zeiten der finanziell herausfordernden Corona-Krise für viele Klubs interessant ist. Der TSV Hartberg bemüht sich jedoch auch intensiv um eine Vertragsverlängerung und hofft auf einen Verbleib des Goalgetters in der Oststeiermark.

Legia Warschau, das zuletzt zum 14. Mal in der Geschichte die polnische Meisterschaft eroberte, befindet sich auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Demnach tritt Legia in der Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison an.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie