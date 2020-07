Der spusu SKN St. Pölten hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang unter Dach und Fach gebracht und Manuel Maranda unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Innenverteidiger, der für den FC Admira Wacker und den FC Wacker Innsbruck 37 Bundesligaspiele absolviert hat und zuletzt beim FC Carl Zeiss Jena in der dritten deutschen Liga aktiv war, erhält einen Zwei-Jahresvertrag bis Sommer 2022.

Neuzugang auch im Betreuerteam

Sportdirektor Georg Zellhofer sagt zum Neuzugang: „Manuel hat bei seinen Stationen in der Südstadt und in Innsbruck bereits unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters schon viel Qualität mitbringt und in der Bundesliga bestehen kann. Wir freuen uns, dass wir mit ihm wieder einen jungen Österreicher für die Innenverteidigerposition gefunden haben, der in der Defensive universell einsetzbar ist und von dem wir überzeugt sind, dass er uns in der kommenden Saison weiterhelfen kann.“

Einen weiteren Neuzugang gibt es zudem im Betreuerteam des spusu SKN St. Pölten: Alexander Belinger, der zuletzt für das österreichische U17-Nationalteam tätig war, wird in der kommenden Saison das Amt des Co-Trainers und Videoanalysten bekleiden und damit neben Co-Trainer Alexander Machart, Tormanntrainer Christoph Eglseer und Fitnesstrainer Christian Balga als Unterstützung für Cheftrainer Robert Ibertsberger agieren.

Foto: spusu SKN St. Pölten