Schock bei Rekordmeister Rapid: Wie die Hütteldorfer am Dienstagnachmittag vermelden, ist es im Rahmen der zu Trainingsstart durchgeführten Covid-19-Testungen zu einem positiven Fall bei einem Spieler gekommen. "Diese Information hat den Verein am heutigen Dienstag erreicht, worauf die Verantwortlichen unverzüglich sämtliche Maßnahmen getroffen haben und weiter vollziehen werden: Um den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen Folge zu leisten, wurde der Spieler sowie alle, die mit ihm in Kontakt standen, in Heimquarantäne versetzt", schreibt Rapid in einer Aussendung.

Rapid steht mit Gesundheitsbehörde und der Bundesliga in Kontakt

"Der Spieler sowie die Beteiligten weisen keine außergewöhnlichen Symptome auf", heißt es in einer Aussendung der Grün-Weißen. Der Vizemeister der abgelaufenen Saison will jedoch kein Risiko eingehen und steht mit der zuständigen Gesundheitsbehörde und der Bundesliga bereits in Kontakt. Zudem bespricht man die weiteren Schritte, was die kommenden Tage hinsichtlich des Starts in die Vorbereitung und dem avisierten Trainingslager ab Samstag (in Bad Tatzmannsdorf) betrifft.

Ursprünglich hätte am Mittwochvormittag im Rahmen des ersten Trainings der Vorbereitung ein Medientermin stattfinden sollen. Dieser wurde nun abgesagt.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Hpybet