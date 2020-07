Prominenter Testspielgegner für den SCR Altach: Die Vorarlberger bestreiten am 12. August um 17 Uhr ein Vorbereitungsspiel gegen den deutschen Topklub Borussia Dortmund. Das gibt der deutsche Vizemeister am Dienstag bekannt. Die Partie wird in Altach ausgetragen. Vier Tage später, am 16. August, werden die Borussen ein weiteres Testspiel in Altach bestreiten. Der Gegner wird noch bekannt gegeben.

von Ligaportal, Foto: SID