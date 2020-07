Der 44-jährige Franz Ponweiser verlässt den SV Mattersburg. Der Burgenländer ist über die Fussballakademie Burgenland, in der er seit Jänner 2017 als Sportlicher Leiter fungiert hat, zu den Profis gekommen, wo er im Juni 2019 die Doppelfunktion des Cheftrainers und Sportlichen Leiters übernommen hat.

Franz Ponweiser:

„Ich habe mich entschlossen, ein spannendes Angebot anzunehmen, das unabhängig von den Geschehnissen in Mattersburg bestanden hat. Ich trete keinesfalls eine Flucht an und habe mit dem SVM offen kommuniziert und vereinbart, dass ich dem Klub in den nächsten Wochen noch mit voller Kraft weiterhelfen werde. Meine Zeit in Mattersburg war zwar zeitweise hart, aber gleichzeitig wunderschön.“

Laut Sky Sport Austria Informationen wird Ponweiser künftig beim ÖFB eine Position im Bereich der Trainerausbildung übernehmen.

