Nach knapp einmonatiger Sommerpause bitte Trainer Alex Pastoor am Dienstag, 4. August zum Trainingsauftakt in der CASHPOINT Arena. Bereits tags zuvor werden sich die Spieler einem Corona-Test unterzogen. Vorbehaltlich der negativen Testergebnisse steht einer erfolgreichen Sommervorbereitung im Anschluss nichts im Wege.

Bereits drei Tage nach dem Trainingsauftakt unterzieht sich die Pastoor-Truppe der ersten Form-Überprüfung. Gegner im 1. Testspiel, welches in Schwaz ausgetragen wird, ist der tschechische Vizemeister Viktoria Pilsen (Fr.; 07.08.; 17:00 Uhr). Fünf Tage darauf folgt der Testspiel-Kracher gegen Borussia Dortmund in der CASHPOINT Arena – Anpfiff gegen Erling Haaland und Co. ist am Mittwochabend ebenfalls um 17:00.

Auf ein Trainingslager verzichtet der SCRA auch aufgrund der momentan unsicheren Corona-Situation.

Sommerfahrplan 2020/21:

03.08.2020: Corona Tests

04.08.2020: Trainingsauftakt in der CASHPOINT Arena

07.08.2020: Testspiel vs. Viktoria Pilsen (17:00 Uhr in Schwaz - keine Zuschauer erlaubt)

12.08.2020: Testspiel vs. Borussia Dortmund (17:00 Uhr in der CASHPOINT Arena)

15.08.2020: Testspiel vs. 1. FC Heidenheim (15:00 Uhr in Heidenheim)

22.08.2020: Testspiel vs. 1. FC Heidenheim (17:00 Uhr in der CASHPOINT Arena)

25.08.2020: Testspiel vs. Gegner noch offen

28./29./30.08.2020: 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

03.09.2020: Testspiel vs. Gegner noch offen

11./12./13.09.2020: 1. Runde tipico Bundesliga

Foto: Dostal